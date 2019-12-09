Bülent Ersoy: 20 yıl sonra Samsun’da
Türk Sanat Müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, Samsunlu izleyicilerle 20 sene sonra yeniden buluştu.
Samsun’un öneminden bahseden Ersoy, “Samsun’un Türkiye coğrafyası hudutları dahilinde çok müstesna bir yeri var. Neden ve niçinleri olarak öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı ilk şehrimizin oluşu ve de değerli dostum Orhan Gencebay da bu toprakların yetiştirdiği, çok değerli bir ozan oluşundan ötürüdür efendim” deyince salonda alkış koptu.
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