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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

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Çek ressam, grafik tasarımcı ve illüstratör Jiri Votruba'nın eserlerinden olan Too Much Love (Çok Fazla Aşk) adlı sergi, CerModern'de açıldı.

Sergide, Pop Art portreleri, çizgi roman ve israf kültürüne atıfla hazırlanan 60 eser yer alıyor.  Votruba, serginin açılışında yaptığı konuşmada, daha önce birkaç kez geldiği Türkiye'yi çok beğendiğini söyledi. Burada sergi açmayı hep hayal ettiğini belirten Votruba, hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu sergi hayalimdi


CerModern'i çok beğendiğini ifade eden Votruba, "Çok sade ve resimleri göstermeye uygun bir galeri. Küresel portreler serisini ilk defa kesintisiz olarak sergileyebiliyorum. Arada seriyi bölen kapılar ve başka odalar yok." diye konuştu.
Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen sergi, 23 Haziran'a kadar CerModern'in Kuzey Hangar Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

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