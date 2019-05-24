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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.05.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

"Bu şarkı anneme hediyem olsun"

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"Bu şarkı anneme hediyem olsun"

Seren Serengil, 5 yıl aradan sonra bir ayrılık şarkısıyla müzik dünyasına geri döndü.


Orijinal adı “If I Never Sing Another Song “ olan şarkının sözleri Şebnem Sungur, düzenlemesi ise Febyo Taşel’e ait. Klibini Maldivler’de çeken Serengil, kendi tasarımı olan mayolarla kamera karşısına geçti. Sosyal medyada büyük ilgi gören şarkının kendisi için özel bir hatırası olduğunu anlatan sanatçı, şunları söyledi:
“Matt Monro zamanında ‘If I Never Sing Another Song” adlı şarkıyı söylemiş. Evde annem (Nevin Serengil), babamdan (Öztürk Serengil) ayrıldığında bu şarkıyı o kadar çok çalar ve ağlardı ki! Bu beni de çok etkilemişti. Bugün size bunun Türkçe versiyonunu yapmak istedim. Annem babama bir daha dönmedi. Babam geri geldi ama annem kabul etmedi sanırım. Çünkü ‘Çok Geç’ kalmıştı. Anlayacağınız sözlerin çok geç kalınan artık geriye dönüşün mümkün olmadığı bir aşkı anlatması lazımdı. Bunu Şebnem’e (Sungur) anlattım ve tabii onun kadar kimse güzel kaleme alamazdı. Bu şarkı anneme hediyem olsun.”

Bu şarkı anneme hediyem olsun



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