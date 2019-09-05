Bu kitaplar çocuklara özel
İthaki Yayınları çocuklar için özel bir seri hazırladı. Bu serinin ilk kitabı da raflarda yerini aldı ve minik kitap kurtlarını bekliyor.
Serinin ilk kitabı 28 yaşındaki Hint asıllı ABD’li yazar Roshani Chokshi’nin “Aru Shah ve Zamanın Sonu”…
Ortaöğretim ve lise yaş grubuna hitap eden kitap, Disney’in “Rick Riordan Sunar” markasından çıkan bir seri. Hindu mitolojisinden faydalanılarak yazılmış soluk soluğa bir macera olarak tanımlanan kitap, bugünden itibaren raflarda.
İrlandalı yazar Eoin Colfer’in, “Yeni bir yıldız doğuyor. Aru Shah ve Zamanın Sonu akıl almaz ve dâhiyane. Orijinal ve büyüleyici olan bu hikâye, zekâ ve sihirle parıldıyor. Fantastik kurgu hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.” dediği kitabı, New York Times'ın en çok satanlar listesinden aşina olduğumuz ABD’li yazar Shannon Messenger de şöyle tanımlıyor: “Çok komik ve dâhiyane, zekâ ve sıcaklık dolu, hayret verici. Aru Shah efsanelerin büyük kahramanlarının yanında bir yer hak eden zeki ve inandırıcı bir kahramaniçe. Bu kitap var olduğu ve devamı da geleceği için çok memnunum!”
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