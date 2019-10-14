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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Bu kitap çocuklar için: Dev ile Üç Cüce

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Bu kitap çocuklar için: Dev ile Üç Cüce

Şair, yazar ve yönetmen Eylem Tok'un çocuklar için kaleme aldığı Dev ile Üç Cüce minik okurlarla buluşuyor.

Üç kardeş Muzo, Fiko, Mamik'in öyküsü üzerine kurulu olan Dev ile Üç Cüce çalışmanın, sabretmenin ve cesur olmanın anlatıldığı bir hikaye. Kitapta hikayeye, Yeliz Akın'ın çizimleri eşlik ediyor.

Dev ile Üç Cüce daha önce İngiltere’de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlandı ve Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıktı.

Büyük ilgi gören kitabın Türkçesi Nemesis Kitap etiketiyle tüm kitapçılarda. Çocukları heyecanlı bir yolculuk, katmanlı bir hikaye ve tempolu bir okuma bekliyor.

Eylem Tok kimdir?

Şair, yazar ve yönetmen Eylem Tok İstanbul’da yaşıyor. İktisat ve psikoloji eğitimi aldı. Çok satanlar listesine giren romanlar yazdı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği filmleri pek çok uluslararası film festivalinde gösterildi.

Kendini “masalcı” olarak tanımlayan Eylem Tok, çocuklar ve gençler için de kitaplar kaleme almaya başladı. Bunlardan ilki olan Dev ile Üç Cüce adlı romanı önce İngiltere’de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlandı ve Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıktı. Yazarın farklı yayınevlerinden çıkan üç romanı bulunmaktadır. Türkiye’de ilk defa yayımladığımız Dev ile Üç Cüce yazarın ilk çocuk kitabıdır. 

 
   

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