Bu kez sergisiyle Muhsin Ertuğrul
Türk tiyatrosunun ve sinemasının kilometre taşlarından Muhsin Ertuğrul, bu kez sergisiyle adından söz ettirdi.
Duayen Muhsin Ertuğrul 25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında bu kez resimleriyle anıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesinde 'Muhsin Ertuğrul Sergisi' açıldı.
Sanatseverleri Ertuğrul’un resimleriyle buluşturan sergiye, Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, sinema sanatçıları Ayla Algan, Yılmaz Atadeniz, Necip Sarıcı ve birçok davetli katıldı. Usta sanatçının fotoğraflarının yanı sıra Türk ve Dünya Sineması'na damga vurmuş filmler ve tiyatro oyunlarından fotoğraflar sergilendi. Sergi açılışının ardından bir saatten fazla süren panelde; Ayla Algan, Yılmaz Atadeniz, Necip Sarıcı, Muhsin Ertuğrul’la ilgili deneyimlerini ve güzel anılarını paylaştılar.
AYLA ALGAN: MUHSIN HOCAMIZ RİSK ALARAK BİZİ BÜYÜK OYUNCU YAPTI!
Sergiyi gezen sanatçılardan Ayla Algan, fotoğraflara bakarken duygulandığını belirterek, "Muhsin Ertuğrul benim çok sevdiğim hocamdı. 1960'ta Amerika'ya geldi ve bizi orada İstanbul Şehir Tiyatrosu’na davet etti. Yale Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldık ama sinema tekniğimizi de geliştirdik. Muhsin hocamız riskler de alarak bizi büyük oyuncu yaptı. Bana birçok oyunda başrol verdi. O zamanlar tiyatromuz altın çağındaydı. O benim hem hocam hem de danışmanımdı, yol gösterirdi" dedi.
Adana Film Festivali'nin ülke açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Algan, festivalin özellikle genç sinemacılar için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.
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