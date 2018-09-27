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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Melike BİRGÖLGE
27.09.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Bu kez sergisiyle Muhsin Ertuğrul

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Bu kez sergisiyle Muhsin Ertuğrul

Türk tiyatrosunun ve sinemasının kilometre taşlarından Muhsin Ertuğrul, bu kez sergisiyle adından söz ettirdi.

Duayen Muhsin Ertuğrul 25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında bu kez resimleriyle anıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesinde 'Muhsin Ertuğrul Sergisi' açıldı.

Sanatseverleri Ertuğrul’un resimleriyle buluşturan sergiye, Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, sinema sanatçıları Ayla Algan, Yılmaz Atadeniz, Necip Sarıcı ve birçok davetli katıldı.  Usta sanatçının fotoğraflarının yanı sıra Türk ve Dünya Sineması'na damga vurmuş filmler ve tiyatro oyunlarından fotoğraflar sergilendi. Sergi açılışının ardından bir saatten fazla süren panelde; Ayla Algan, Yılmaz Atadeniz, Necip Sarıcı, Muhsin Ertuğrul’la ilgili deneyimlerini ve güzel anılarını paylaştılar.

AYLA ALGAN: MUHSIN HOCAMIZ RİSK ALARAK BİZİ BÜYÜK OYUNCU YAPTI!

Bu kez sergisiyle Muhsin Ertuğrul

Sergiyi gezen sanatçılardan Ayla Algan, fotoğraflara bakarken duygulandığını belirterek, "Muhsin Ertuğrul benim çok sevdiğim hocamdı. 1960'ta Amerika'ya geldi ve bizi orada İstanbul Şehir Tiyatrosu’na davet etti. Yale Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldık ama sinema tekniğimizi de geliştirdik. Muhsin hocamız riskler de alarak bizi büyük oyuncu yaptı. Bana birçok oyunda başrol verdi. O zamanlar tiyatromuz altın çağındaydı. O benim hem hocam hem de danışmanımdı, yol gösterirdi" dedi.

Adana Film Festivali'nin ülke açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Algan, festivalin özellikle genç sinemacılar için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

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