Bu hafta vizyona giren 5 harika film!

KIVANÇ TATLITUĞ BAŞROLDE: HADİ BE OĞLUM!

Tüm hayatını oğlu Efe’ye adayan balıkçı Ali’nin hikâyesini anlatan Hadi Be Oğlum’un başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi yer alıyor.

Bir balıkçı olan Ali, tüm hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu bulunan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça kendini daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük hayali ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı baba Ali’nin oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.

Kıvanç Tatlıtuğ’u ilk kez baba rolünde görebileceğiniz bu filmi indirimli biletlerle izlemek için tıklayın.

BU SOFRADAN ÖLMEDEN KALMAK YOK: SOFRA SIRLARI!

Ümit Ünal'ın hem yazıp hem yönettiği Sofra Sırları’nın hikâyesi, hayatını yalnızca evine ve kocasına adayan bir ev hanımı olarak bilinen Neslihan'ın (Demet Evgar), eşiyle ilgili bazı gerçekleri öğrenmesiyle gelişen olayların etrafında gelişiyor.

Neslihan hayatını kocasına ve evine adamıştır. İstanbul'da doğup büyüdüğü halde, kocasının işi yüzünden hayatını Anadolu kasabalarında geçirmiştir. Yıllardır çok sakin, hiçbir olağanüstü olay olmayan uzak taşra şehrinde yaşamaktadırlar. Neslihan utangaç, sevimli bir kadındır. Günü akşama ne pişireceğini düşünerek geçer. Çok da iyi bir aşçıdır. Kocası aile dostları, Neslihan'ın yemeklerine çok düşkündür.

Neslihan'in çevresindekilerin esrarengiz ölümü tüm gözleri ona çevirir.

Şehre yeni atanmış, çok zeki, Amerika'da eğitim görmüş, hırslı ve genç bir komiser, Neslihan'ın bir şeyler çevirdiğini ve peş peşe cinayetlerde parmağı olduğunu anlar ama bir türlü gerçek bir kanıt bulup Neslihan'ı yakalayamaz. Neslihan her cinayetten tereyağından kıl çeker gibi, son derece masum hafif çatlak görünerek sıyrılmayı başarır.

Demet Evgar’ın muhteşem performansıyla göz doldurduğu Sofra Sırları filmini sinemada indirimli izlemek için tıklayın.

YENİ BİR MARVEL FİLMİ: BLACK PANTHER!

Marvel Sinematik Evreni'ne Captain America: Civil War ile giriş yapan Black Panther'ın ilk solo filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen T'Challa'nın hikâyesini anlatıyor.

Black Panther, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere, ıssız ama teknolojik olarak geliştirilmiş Afrika'daki yuvasına dönen T'Challa'yı anlatıyor. Ancak, güçlü eski bir düşmanı yeniden ortaya çıkınca, hırslı bir kral ve Black Panther olan T'Challa, Wakanda ve bütün dünyanın geleceğini tehlikeye atan zorlu bir savaşa girmekle sınanacaktır. İhanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini ve yaşam biçimlerini emniyete almak için müttefiklerini bir araya getirmeli ve Black Panther'in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.

Black Panther’in bu heyecan dolu macerasını sinemada izlemek için tıklayın.

GERÇEK BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ: BEN, TONYA!

Ben, Tonya; Amerika şampiyonu buz patenci Tonya Harding ve eski eşi Jeff Gillooly'la gerçekleştirilen bir röportaj üzerinden hikayesi yazılarak Harding'in kariyeri ve 1994 yılındaki komplo skandalına doğru bir yolculuğa çıkıyor.

Varoşlardan çıkıp gelen, pek çok önyargıya rağmen Amerika Şampiyonu olan Tonya Harding, kendi jenerasyonunun en yetenekli buz patencilerindendir. Üçlü Axel hareketini yapabilen tek Amerikalı kadın sporcu olmasına karşın, skandallar ve aykırı tavırları nedeniyle Amerikan halkı ve medyasıyla yıldızı bir türlü barışmaz. Tüm engellere karşın hırsla Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Tonya'nın hayatı, rakibi Nancy Kerrigan'a yapılan bir saldırıya adının karışmasıyla alt üst olur. FBI da soruşturmaya dahil olunca Tonya Harding, hayattaki en büyük tutkusundan ömür boyu men edilmekle karşı karşıya kalacaktır.

Tonya Harding’in bu sırlarla dolu hayatını sinemada izlemek için tıklayın.

EN İYİ FİLM DALINDA OSCAR ADAYI: SUYUN SESİ!

Guillermo Del Toro'nun Venedik'ten Altın Aslan ödülünu kapan filmi “Suyun Sesi”, Soğuk Savaş'ın iyice kızıştığı 1963 senesinde Elisa'nın, çalışmakta olduğu bir devlet laboratuvarında insansı bir su yaratığının üzerinde gerçekleştirilen deneylere şahit olmasıyla yaşananları aktarıyor.

Gizli ve yüksek güvenlikli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak çalışan Elisa, iş arkadaşı Zelda ile devletin yaptığı gizli bir deneyi keşfeder ve suda hapsedilen insansı bir yaratığı acımasız deneyden kurtarmaya çalışırlar. Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer yer alıyor.

Bu gizemli hikâyeyi sinemada indirimli biletlerle izlemek için tıklayın.