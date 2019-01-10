Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? 7 film vizyona girecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBu hafta hangi filmler vizyona giriyor? 7 film vizyona girecek
GeriKeyif Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? 7 film vizyona girecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
10.01.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? 7 film vizyona girecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? 7 film vizyona girecek

Hafta sonu tatilini sinema filmi izleyerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu hafta yeni vizyona giren yerli ve yabancı filmler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinemalarda bu hafta vizyona giren filmlerin isimlerini, oyuncu kadrolarını ve konularını araştıran vatandaşlar sorgulamalarına hız verdi. Peki, sinemalarda bu hafta hangi filmler var? Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film sinemaseverlerle buluşacak. İşte, o filmlerin konusu ve oyuncu kadroları...

"Creed: Efsanenin Doğuşu"

Sylvester Stallone ve Michael B. Jordan'ın başrollerini paylaştığı, 2015 yapımı "Creed: Efsanenin Doğuşu" adlı filmin devam halkası "Creed 2: Efsane Yükseliyor", Rocky Balboa'nın eğitmenliğinde çıkış yakalayan Adonis Creed'in, Rocky'nin en büyük rakiplerinden ve babası Apollo Creed'in ölümünden sorumlu olan Ivan Drago'nun oğlu Viktor Drago ile karşılaşmasını konu ediniyor.

ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise Steven Caple Jr. oturuyor.

"Ralph ve İnternet"

Haftanın animasyon türündeki filmi "Ralph ve İnternet", 2012 yapımı "Oyunbozan Ralph"in devam halkası olarak izleyiciyle buluşuyor.

Rich Moore ve Phil Johnston tarafından yönetilen film, video oyun salonundan internetin uçsuz bucaksız dünyasına adım atan video oyunlarının sözde kötü karakteri Ralph ile uyumsuz arkadaşı Vanellope von Schweetz'in maceralarını anlatıyor.

"Robin Hood"

İngiliz halk hikayelerinde önemli yeri olan, bazen görevini kötüye kullanan yöneticilerle bazen de halka zulüm eden soylularla mücadele yürüten halk kahramanı Robin Hood'u anlatan 2018 yapımlı filmin başrolünde bu kez Taron Egerton yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Otto Bathurst'un oturduğu, macera ve aksiyon türündeki film, Robin Hood'un Haçlı Seferleri'nden dönüşünün sonrasını ele alıyor.

"Dalavere"

Haftanın tek yerli yapımı "Dalavere"nin yönetmenliğini Hasan Göktaş üstlendi.

Filmin oyuncu kadrosunda aralarında Ali Çatalbaş, Erdağ Yenel, Mehmet Ali Kaptanlar, Abidin Yerebakan, Hüseyin Elmalıpınar, Serdal Genç ve Bahtiyar Engin yer alıyor.

Komedi türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Zeytinburnu'nda, eniştesi Münir'le ortak bir araba kiralama işinde çalışan Baybars'ın rutin kurnazlıklarla geçen yaşamı, eniştesinin arabasının çalınmasıyla değişir. Çalınan arabalarını bulmak ve hırsızlara dersini vermek İstanbul'dan Bodrum'a gelen Baybars ve Münir'in, bir mafya değiş tokuşunun arasında kaldığından haberi yoktur. Olay anlaşıldığında ise otelde meydana gelen türlü yanlışlıklar, işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirir."

"Replikalar"

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı, bilim kurgu türündeki "Replikalar" adlı film, insan bilincini bilgisayarlara aktarabilme ve insan klonlama çalışmaları yapan Will Foster'ın, travmatik şekilde kaybettiği eşi ve çocuklarını geri getirme çabasını konu ediniyor.

Senaryosunu Stephen Hamel ve Chad St. John'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda 2008 yapımı "Hain" filmiyle tanınan Jeffrey Nachmanoff oturuyor.

"Şüphe"

Haruki Murakami'nin "Barn Burning" isimli kısa öyküsünden uyarlanan ve Cannes'da iki ödüle değer görülen "Şüphe" adlı film, yarı zamanlı kurye olarak çalışan Jongsu'nun, eski komşusu Haemi ile karşılaşması sonrası gelişen olayları ele alıyor.

Güney Kore yapımı, Chang-dong Lee'nin yönetmenliğini üstlendiği filmde, Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jeon gibi isimler rol alıyor.

"Lanetli Sular"

Haftanın tek korku filmi "Lanetli Sular", arkadaşının havuzunda şeytani bir varlık tarafından saldırıya uğrayan Sara'nın mücadelesini anlatıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Georges Padey oturuyor. Senaryosunu yönetmen ile birlikte kaleme alan Itziar Martinez'in başrolü de üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Dennis Mencia, Raul Walder, Sean Ormond, Josephine Phoenix, Natalie Blackman ile Rene Mena yer alıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'9 çocuğumun aylık masrafı 100 bin TL'den fazla'

Aşk mı yaşıyorlar?

'Artık ne olacaksa olsun' dedim

Boşanıyorlar mı? İddialara yanıt geldi!