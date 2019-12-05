Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda hangi filmler var?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda hangi filmler var?
GeriKeyif Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda hangi filmler var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
05.12.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda hangi filmler var?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda hangi filmler var?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girecek. Haftanın en dikkat çeken yerli yapımı 'Mucize 2 Aşk'. Öte yandan sinema ve televizyon tarihi boyunca birçok kez yeniden uyarlamayla izleyici karşısına çıkan ünlü Addams Ailesi, aynı adlı animasyon sinema filmiyle bu hafta vizyona giriyor. İşte, bu hafta vizyona girecek filmler...

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girecek. İşte, haftanın filmleri...

"Mucize 2 Aşk"

Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı 2015 yapımı "Mucize" filminin devamı "Mucize 2 Aşk" izleyici ile buluşacak.

Kırmızıgül'ün başrolünde yer aldığı filmde Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir ve Ali Sürmeli de kamera karşısına geçti.

Dram türündeki film, doğunun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in yaşama tutunma hikayesini anlatıyor.

Görüntü yönetmenliğini Soykut Turan'ın yaptığı filmin müzikleri ise Tevfik Akbaşlı, Yıldıray Gürgen ve Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyor.

"Balon Bilotları"

Başrollerinde Oscar ödüllü Eddie Redmayne ile Felicity Jones'un yer aldığı "Balon Bilotları" adlı filmin yönetmen koltuğunda İngiliz sinemacı Tom Harper oturuyor.

Himesh Patel, Anne Reid ve Phoebe Fox'un da rol aldığı yapım; gözü pek hava balonu pilotu Amelia Wren ile öncü meteorolog James Glaisher'in, insanlığın hava ve iklim konusunda bilgi menzilini genişletmek adına çıktıkları zorlu sıcak hava balonu yolculuğunu anlatıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Takvimler 1862 yılını gösterirken, pilot Amelia Wren ve bilim insanı James Glaisher, daha önce kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi denemeye karar verir. Sıcak hava balonu ile daha önce hiç çıkılmamış bir yüksekliğe çıkmaya çalışan ikili, atmosferin en yüksek noktalarına ulaştıklarında hayatta kalmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır."

"Uzun Kız"

Kantemir Balagov'un yönetmen koltuğunda oturduğu Rus yapımı "Uzun Kız" adlı filmde Konstantin Balakirev, Andrey Bykov ve Olga Dragunova rol aldı.

Birçok festivalden ödülle ayrılan ve en son Rusya'nın 2020 Oscar adayı olarak seçilen yapım; 2. Dünya Savaşı sonrasında, Leningard'da normal bir hayat kurmaya çabalayan iki genç kadının hikayesini konu ediniyor.

Hayatlarını sürdürebilmek için bir anlam ve umut bulma peşinde olan Iya ve Maşa'nın hayatını merkezine alan filmin senaryosu Kantemir Balagov ve Aleksandr Terekhov'a ait.

"Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi"

Fransız yönetmen Celine Sciamma'nın 2019'un en iyi yapımları arasında gösterilen filmi "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi"; gönlünün olmadığı bir evliliğe sürüklenen Heloise ile gizli bir şekilde onun portresini çizmek zorunda olan Marianne'nin giderek derinleşen ilişkilerini odağına alıyor.

Senaryosu da Celine Sciamma'ya ait olan dram türündeki filmin başrollerinde Noemie Merlant, Adele Haenel, Luana Bajrami ve Valeria Golino yer alıyor.

"Addams Ailesi"

Karikatürist Charles Addams tarafından yaratılan, sinema ve televizyon tarihi boyunca birçok kez yeniden uyarlamayla izleyici karşısına çıkan ünlü Addams Ailesi'nin aynı adlı animasyon sinema filminin yönetmen koltuğunu Conrad Vernon ve Greg Tiernan paylaşıyor.

"Rahibenin Laneti"

Aaron Mirtes'in yönettiği "Rahibenin Laneti"nin başrollerinde Lacy Hartselle ve Kate Kilcoyne yer alıyor.

Korku türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Zarar görmüş genç bir kadın, güzel bir yeni eve taşınmayı dört gözle bekliyor. Ancak dengesiz bir rahibenin ruhu, olduğu yerde kalmasını istiyor."

"Kahraman Balık"

Sean Patrick O'Reilly'in yönettiği haftanın animasyonu "Kahraman Balık", yaşadıkları okyanusu kirlenmekten korumak için harekete geçen papağan balığı Alex ve arkadaşlarının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle