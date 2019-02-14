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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
14.02.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda 8 film vizyonda

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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda 8 film vizyonda

Hafta sonu tatili öncesi, vizyona girecek filmlere dair araştırmalar hız kazandı. Cumartesi ve pazar günlerini film keyfi yaparak değerlendirmek isteyen sinemaseverler, bu hafta vizyona girecek yerli ve yabancı yapımları araştırıyor. Peki, bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek. Haftanın en çok dikkat çeken filmi ise 'Bir Aşk İki Hayat' oldu. İşte, bu hafta vizyona girecek filmlerin isimleri, konuları ve oyuncu kadrolarına dair detaylar...

"Alita: Savaş Meleği"

Yönetmen koltuğunda "Desperado", "Sin City" ve "Bir zamanlar Meksika'da" gibi filmleriyle tanınan Robert Rodriguez'in oturduğu "Alita: Savaş Meleği" izleyici ile buluşacak Macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday filmin başrollerinde Rosa Salazar, Eiza Gonzalez, Jennifer Connelly, Christoph Waltz, Michelle Rodriguez, Ed Skrein, Mahershala Ali ve Jackie Earle Haley oynuyor.

Yukito Kishiro'nun aynı adlı sevilen "manga" serisinden uyarlanan "Alita: Savaş Meleği"nin senaryosunu Oscar Ödüllü yönetmen James Cameron ve Laeta Kalogridis kaleme aldı.

"Göç Mevsimi"

Carmina Martinez, Jose Acosta, Natalia Reyes, Jhon Narvaez ve Greider Meza'nın rol aldığı "Göç Mevsimi"ni 2016 yılında "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde Oscar adayı olan "Yılanın Kucağında" filminin yönetmeni Ciro Guerra ile yapımcı Cristina Gallego yönetti.

Senaryosu Maria Camila Arias ve Jacques Toulemonde Vidal'a ait olan yapım, Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılığının arttığı bir dönemde bu işi himayesine almak isteyenlerin savaşının ortasında kalan bölge halkının hikayesini anlatıyor.

"Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında"

Julian Schnabel'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında", ünlü ressam Vincent van Gogh'un Arles'teki son zamanlarına ve sanatçının bilinmeyenlerine ışık tutacak. Vincent van Gogh'a usta aktör Willem Dafoe'nin hayat verdiği filmde başarılı oyuncuya Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Niels Arestrup ve Amira Casar gibi isimler eşlik ediyor.

"Bir Aşk İki Hayat"

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği "Bir Aşk İki Hayat"ın başrollerini Engin Akyürek ve Bergüzar Korel paylaşıyor. Engin Akyürek’in yönetmen Umut'a, Bergüzar Korel'in ise mimar Deniz karakterine hayat verdiği filmin konusu özetle şöyle:

"Umut'un kaderini o gece vereceği karar değiştirecek. Köpeğini dışarı çıkarmak ile evde kalmak arasında bir tercih yapması gereken Umut, aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasına hangisinin doğru olduğunu bilmeden adım atacak. Biri karşısına hayatının aşkını çıkarırken, diğeri ise onu fırtınalı günlere savuracak."

"Hep Yek 3"

Gökhan Yıkılkan, Ulaş Torun, Ali Sürmeli, Yıldırım Memişoğlu ve Mahmut Tuncer'in rol aldığı Özgür Bakar yönetmenliğindeki devam filmi "Hep Yek 3"te; Altan ile Gürkan ikilisinin maceraları kaldığı yerden devam edecek.

"Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı"

Alexandre Astier ve Louis Clichy'in birlikte yönettiği animasyon filmi "Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı", Asteriks ve Oburix'in, sihirli iksirin tarifini miras bırakacağı yetkin bir büyücü arayışında olan Büyüfix'e eşlik etmelerini anlatıyor. 

"Şeytanın Büyüsü"

Bidisha Chowdhury'un yönettiği korku filmi "Şeytanın Büyüsü"nde Jill Evyn, Lane Townsend, Jeremy Steven Walker ve Emily Claeys oynuyor.

"Cool Çocuklar Kampta"

Lisa Arnold yönetmenliğindeki "Cool Çocuklar Kampta", utangaç bir gencin gittiği yaz kampında kabuğundan çıkarak yeni maceralara atılışını konu ediniyor.

Komedi ve macera karışımı gençlik filminde Connor Rosen, Logan Shroyer, Michael Gross, Leigh-Allyn Baker, Markie Post, Juliocesar Chavez ve Tyree Brown rol aldı.

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