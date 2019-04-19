Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda 11 yeni film var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda 11 yeni film var
GeriKeyif Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda 11 yeni film var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
19.04.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda 11 yeni film var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda 11 yeni film var

Bu hafta vizyona girecek filmlere yönelik araştırma yapan filmseverler, hafta sonu öncesi araştırmalarına hız verdi. Sinemalarda bu hafta 'Arctıc', 'Lanetli Gözyaşları', 'Neden Yaratıcıyız?', 'Kuklalı Köşk', 'Destroyer' gibi yabancı yapımlar dikkat çekiyor. İşte, bu hafta vizyona girecek yerli ve yabancı tüm filmlere ilişkin detaylar...

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girecek. İşte, bu hafta vizyona giren filmlerin konuları ve oyuncu kadroları...

"Destroyer"

Karyn Kusama'nın yönetmenliğini yaptığı, başrolünde Oscar ödüllü sinema oyuncusu Nicole Kidman'ın yer aldığı dram ve aksiyon karışımı "Destroyer" izleyici ile buluştu.

Nicole Kidman'a Tatiana Maslany, Sebastian Stan, Toby Kebbell, Scoot McNairy, Bradley Whitford ve Jade Pettyjohn'un eşlik ettiği film; erken polislik yıllarında bir çetedeki gizli görevi trajik olaylarla sonuçlanmış bir dedektifin hayatını odağına alıyor.

"Greta"

Neil Jordan yönetmenliğindeki "Greta"; New York'ta kendi halinde hayat süren genç bir kızın metroda bulduğu çantayı, yalnız yaşayan piyano öğretmeni bir kadına teslim etmesiyle başlayan gerilimi konu ediniyor.

İrlandalı yazar ve film yönetmeni Neil Jordan'ın senaryosunu Ray Wright ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz ve Maika Monroe rol aldı.

"Lanetli Gözyaşları"

Amerikalı genç aktris Linda Cardellini'nin başrolünde yer aldığı "Lanetli Gözyaşları", nesillerdir vuku bulan lanetle mücadele etmek durumunda kalan bir sosyal hizmet görevlisi ve çocuklarının hikayesini anlatıyor.

Linda Cardellini'ye Patricia Velasquez, Madeleine McGraw, Sean Patrick Thomas ve John Marshall Jones'in eşlik ettiği korku türündeki filmin yönetmenliğini Michael Chaves üstlendi.

"Arctic"

Joe Penna'nın yönettiği, Mads Mikkelsen ve Maria Thelma Smaradottir'in rol aldığı dram türündeki "Arctic", bir hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

"Neden Yaratıcıyız?"

Yönetmen Hermann Vaske'nin belgesel filmi "Neden Yaratıcıyız?", müzik, felsefe, bilim, siyaset ve sanat dünyasından 50'den fazla ünlü ismin "Neden yaratıcısın?" sorusuna verdiği cevaplardan oluşuyor.

"Saf"

2012 yapımlı ilk filmi "El Yazısı"yla tanınan Ali Vatansever'in yeni filmi "Saf", Fikirtepe'de bir gecekonduda yaşayan genç bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin akabinde değişen hayatlarını konu ediniyor.

Senaryosu da Ali Vatansever'e ait olan, Görüntü Yönetmenliğini Tudor Vladimir Panduru'nun yaptığı filmin başrollerinde Saadet Işıl Aksoy, Erol Afşin ve Onur Buldu oynadı.

"Meteler"

Burak Akyol'un yönetmenliğini yaptığı; Gökhan Mumcu, Serhan Çeliker, Temmuz Gürkan Karaca, Cem Okyay ve Kerem Tanık gibi isimlerin rol aldığı "Meteler" 8 askerin yer aldığı bir timin teröristlere karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

"O İş Bende"

Enver Sülük ve Murat Taş'ın senaryosunu yazdığı yerli komedi filmi "O İş Bende"; sefa içinde yaşayan fakat varlıklı babasının iflas edip hastalanması sonrası üzerine kalan borçları ödemenin yollarını arayan bir gencin hikayesini odağına alıyor.

Başrollerinde Betül Demirkaya, Nilay Toprak, Nez Demir, Ümit Acar, Selahattin Taşdöğen, Erdi Ünver, Metin Keçeci, Esra Sönmezer ve Şarkıcı Doğuş'un rol aldığı filmi Haydar Işık yönetti.

"Hayatta Olmaz"

Emre Çaltılı'nın yönetip başrolünde Tuğba Melis Türk, Ulaş Torun ve Ceyhun Yılmaz ile oynadığı "Hayatta Olmaz"; üç çocukluk arkadaşının, olmasına imkan vermedikleri şeylerin dile getirildikleri anda gerçekleşmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Kuklalı Köşk"

Mustafa H. Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği haftanın yerli animasyon filmi "Kuklalı Köşk", canlı kuklaları çalıp zengin olma hayalleri kuran hırsızların başına gelen maceraları anlatıyor.

"Hello Kitty"

Tony Oliver'in yönettiği "Hello Kitty, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Hello Kitty ve arkadaşlarının maceralarını beyaz perdeye yansıtacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yorum yok!

Cem Yılmaz'ı kızdıran soru

Şaşırtma taktiği

Yanıt yok!