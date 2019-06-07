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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.06.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Ramazan Bayramı'nın ardından ilk hafta sonu tatilini sinemalarda film keyfi yaparak gerçirmek isteyen vatandaşlar, bu hafta vizyona girecek yerli ve yabancı yapımlar hakkında bilgi almak adına araştırma yapıyor. Peki, bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemada hangi filmler var?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 4 film vizyona girecek. İşte, o filmlerin konuları ile oyuncu kadroları hakkında tüm detaylar...

"Bağcık"

Görkem Yeltan'ın yönetmenliğini yaptığı; Kaan Çakır, Pınar Tuncegil, Alin Yeltan, Derin Yeltan, Ali Altuğ ve Okan Yalabık'ın rol aldığı "Bağcık" izleyici ile buluşacak.

Oyunculuğu ve yazarlığıyla olduğu kadar sinemacı kimliğiyle de tanınan Görkem Yeltan'ın yeni filmi; annelerini kaybetmiş olan ve anneannelerinin Kanada'ya gidişi sonrası Bodrum'a amcalarının yanına gitmek durumunda kalan iki kız kardeşin hikayesini anlatıyor.

"Büyülü Geceler"

Paolo Virzi'nin yönettiği "Büyülü Geceler", İtalya'da gerçekleşen 1990 Dünya Kupasının devam ettiği dönemde, polisin Tiber Nehri'nde ünlü bir yapımcının cesedini bulması sonrası gözlerin üç senariste dönmesini konu ediniyor.

Yönetmen Paolo Virzi'nin senaryosunu Francesca Archibugi ve Francesco Piccolo ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Mauro Lamantia, Giancarlo Giannini, Marina Rocco, Ornella Muti, Giovanni Toscano ve Irene Vetere gibi isimler yer alıyor.

"En Sevdiğim Kumaş"

Gaya Jiji'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "En Sevdiğim Kumaş" adlı filmde Metin Akdülger, Manal Issa, Mudar Abbara, Gaya Jiji ve Ula Tabari rol aldı.

Fransa, Almanya ve Türkiye ortak yapımı film; bunaldığı hayatından kaçmaya çalışan genç bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Başka Sinema'nın haziran ayı programı kapsamında Türk izleyicisi ile buluşacak filmin prömiyeri, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde yapılmıştı.

"Koca Ayak"

Evan Tramel'in yönettiği haftanın animasyon film "Koca Ayak"; sürgüne gönderilen Noel Baba'yı kurtarmak için yola çıkan genç Finn ve ejderhası Haldor'un hikayesini anlatıyor.

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