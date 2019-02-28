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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.02.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi filmler var? Sinemalarda bu hafta 5 film vizyona girecek

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Bu hafta hangi filmler var? Sinemalarda bu hafta 5 film vizyona girecek

Mart ayının ilk hafta sonu tatilini sinema filmi izleyerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu hafta yeni vizyona giren yerli ve yabancı filmler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinemalarda bu hafta vizyona giren filmlerin isimlerini, oyuncu kadrolarını ve konularını araştıran vatandaşlar sorgulamalarına hız verdi. Peki, sinemalarda bu hafta hangi filmler var? Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 5 film vizyona girecek. İşte, o filmlerin konusu ve oyuncu kadroları...

"Yalan Dolan"

Michael Şahin Derun'un yönettiği ve Şafak Sezer'in başrolünde oynadığı "Yalan Dolan" izleyici ile buluşacak.

Şafak Sezer'e Çetin Altay, Burcu Binici ve Yıldırım Öcek'in eşlik ettiği film; altı kişiden oluşan bir ekibin, sistem hatalarını da kullanarak kusursuz bir banka soygunu yapma macerasını konu ediyor.

"Öldür Beni Sevgilim"

Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği "Öldür Beni Sevgilim", birbirlerinin lise aşkı olan iki gencin, yıpratıcı evliliklerinin bir yıl dönümünde aldıkları piyango biletine çıkan büyük ikramiye sonrasında yaşananları anlatıyor.

Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı filmde; ikiliye Özgür Emre Yıldırım, Açelya Topaloğlu, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu eşlik ediyor.

"Musabbar"

Engin Tutuş ve Erdal Tutuş'un yönettiği haftanın yerli korku filmi "Musabbar" için Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçı, Reza Mollazade, Emine Söyler, M. John Rashiddin ve Barış Bayram Kesen gibi isimler kamera karşısına geçti.

"Mutlu Lazzaro"

Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülüne layık görülen "Mutlu Lazzaro", iyi yürekli genç köylü Lazzaro ve hayal gücü tarafından lanetlenmiş soylu genç Tancredi arasındaki buluşma hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

İtalyan Yönetmen Alice Rohrwacher'in yazıp yönettiği filmde Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Luca Chikovani, Alba Rohrwacher, Sergi Lopez, Natalino Balasso, Tommaso Ragno ve Nicoletta Braschi rol aldı.

"Tabaluga"

Sven Unterwaldt Jr. yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi "Tabaluga", türünün son örneği olan Ejderha Tabaluga ve buz prensesi Lilli'nin dünyayı ve dostlarını zalim Arktos'tan korumak için atıldıkları macerayı konu alıyor.

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