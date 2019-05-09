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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi filmler var? Bu hafta 7 film vizyona girecek

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Bu hafta hangi filmler var? Bu hafta 7 film vizyona girecek

Bu hafta vizyona girecek filmlere yönelik araştırma yapan filmseverler, hafta sonu öncesi araştırmalarına hız verdi. Sinemalarda bu hafta vizyona girecek yerli ve yabancı yapımlar, konuları kadar oyuncu kadroları ile de dikkatleri çekiyor. Peki, bu hafta hangi filmler var?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek. İşte, bu hafta sinemaseverlerle buluşacak filmlerin konuları ve oyuncu kadroları hakkında tüm detaylar...

"Adaletsiz"

S. Craig Zahler'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı; başrollerinde Mel Gibson ve Vince Vaughn'un yer aldığı "Adaletsiz", izleyici ile buluşacak.

Gibson ve Vaughn ikilisine Jennifer Carpenter, Laurie Holden, Michael Jai White, Liannet Borrego, Justine Warrington ile Don Johnson'ın eşlik ettiği film; bir zanlıya uyguladıkları şiddetin görüntülerinin medyaya yansıması sonucu açığa alınan iki polisin hikayesini anlatıyor.

"Gölge Savaşçı"

Ünlü yönetmen Yimou Zhang'ın yönettiği "Gölge Savaşçı", iki hanedanın içerisinde bulunduğu iktidar savaşında, Komutan Yu ve yetiştirdiği gölge savaşçının dengeleri değiştirmesini konu ediniyor.

Çin yapımı aksiyon ve dram karışımı filminin başrollerinde Chao Deng, Li Sun, Ryan Zheng, Qianyuan Wang, Jingchun Wang, Jun Hu ve Xiaotong Guan oynuyor.

"Temizlikçi"

Alexis Kendra, Stelio Savante, Rachel Alig, Elizabeth Sandy ve Mykayla Sohn'un rol aldığı "Temizlikçi" adlı filmi Jon Knautz yönetti.

Kanadalı yönetmen Jon Knautz'un, senaryosunu Alexis Kendra ile birlikte kaleme aldığı yapım; gizli ilişkisi olduğu adamla beraberliğini bitirmeye çalıştığı dönemde, yaşadığı sitenin temizlik görevlisi ile arkadaş olan bir kadının bu yeni arkadaşlığından sonra yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor.

"Yuva"

38. İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümünde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen "Yuva", iki kardeşin toprağın altından çıkardıkları yeni bir yuvanın hikayesi üzerine kurulu.

Emre Yeksan'ın yönettiği; Kutay Sandıkçı, Eray Cezayirlioğlu ve İmren Şengel'in oynadığı film özetle şöyle:

"Veysel'in ormanda sürdüğü münzevi hayatın sükuneti, yaşadığı arazinin satılmasıyla bozulur. Veysel'i ziyarete gelen Hasan, ağabeyini şehre dönmeye ikna etmeye çalışmaktadır. Araziyi tahliye etmedikleri için tehdit altında olan iki kardeşin yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesi, toprağın altında yeni bir dünyanın keşfedilmesini sağlar."

"Kulyas: Lanetin Bedeli"

Yunus Şevik'in yönettiği "Kulyas: Lanetin Bedeli", fotoğraf çekmek için gittikleri köyde, bir cin kabilesinin vahşetiyle mücadele etmek durumunda kalan gençlerin hikayesini odağına alıyor.

Senaryosu Mustafa Miraç Kaya ile Esma Şevik'e ait olan filmde; Halil Kumova, Kübra Kılınçkaya, Nurdan Paksoy, Emre Kılın, Erdem Yılmaz, Necdet Onur Serimer, Gizem Tan ve Can Yavuz rol aldı.

"Pokemon Dedektif Pikachu"

Bir dönemin sevilen oyun ve anime serisi Pokemonların yer aldığı canlı çekim "Pokemon Dedektif Pikachu", bir dedektif olan babasının kaybolmasıyla harekete geçen 21 yaşındaki Tim'in, babasının ortağı Pikachu ile birlikte sürdürdüğü arayışı anlatıyor.

Justice Smith, Kathryn Newton, Suki Waterhouse ve Ken Watanabe'nin rol aldığı fantastik animasyonun yönetmenliğini Rob Letterman üstlendi.

"Sihirli Oyuncaklar"

Gary Wang'ın yönettiği animasyon film "Sihirli Oyuncaklar", su ile temas ettiğinde rengi değişecek şekilde tasarlanan fakat bu işlevini yerine getiremeyen bir oyuncak ile arkadaşının maceraları etrafında dönüyor.

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