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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi filmler var? 10 film vizyona girecek

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Bu hafta hangi filmler var? 10 film vizyona girecek

Hafta sonu tatili öncesi, vizyona giren filmlere yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu hafta hangi filmlerin vizyona gireceğini merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, bu hafta hangi filmler var?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyona girecek. İşte, o filmlerin genel konusu ve oyuncu kadrosuna dair tüm detaylar...

"Anna"

Luc Besson'un yönetmenliğini yaptığı; Sasha Lus, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy, Lera Abova, Alexander Petrov ve Nikita Pavlenko'nun rol aldığı "Anna" 21 Haziran Cuma günü izleyici ile buluşacak.

Seranyosu da Luc Besson'a ait olan gerilim ve aksiyon filmi Anna, son derece yetenekli ve tehlikeli bir suikastçı olan ve tüm operasyonlarını belli bir gizlilik içerisinde gerçekleştiren Anna Poliatova'nın hikayesini anlatıyor.

"Beyaz Karga"

Ünlü oyuncu Ralph Fiennes'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Beyaz Karga", efsane balet Rudolf Nureyev'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak.

Rudolf Nureyev'in Sibirya'da bir trendeki doğumuyla başlayan film; ünlü baletin eğitim aldığı gençlik yıllarına değinerek 1961'de Paris Le Bourget havaalanında Sovyetler'den Batı'ya ilticasına kadar yaşamını ele alıyor.

İngiltere yapımı filmin başrollerinde Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann, Adele Exarchopoulos, Sergei Polunin, Olivier Rabourdin, Raphael Personnaz, Chulpan Khamatova ve Zach Avery oynuyor.

"Hotel Mumbai"

Anthony Maras yönetmenliğindeki "Hotel Mumbai", Hindistan'ın finans ve eğlence başkenti olan Mumbai'de yaşanan gerçek olaylardan beyazperdeye uyarlandı.

Yönetmen Anthony Maras'ın senaryosunu John Collee ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher ve Jason Isaacs yer alıyor.

"Yazlık Ev"

2018 Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan "Yazlık Ev", ailesinin yazlık evine tatile gelen ve hayatını yoluna koymaya çalışan bir kadının hikayesine odaklanıyor.

İtalyan asıllı Fransız sinema oyuncusu Valeria Bruni Tedeschi'nin yönetmenliğini üstlenip başrolünde oynadığı filminde Pierre Arditi, Valeria Golino, Noemie Lvovsky ve Yolande Moreau gibi isimler de rol aldı.

"Katil Bebek Geri Döndü"

Bir devam filmi olan "Katil Bebek Geri Döndü", bir oyuncak bebeğin hediye olarak bırakıldığı kadının hayatını kabusa çevirmesini konu ediniyor.

Danielle Guldin, Noemi Gonzalez, Bill Oberst, Dan Gregory, Sabrina Garcia ve Ariana Galya'nın başrollerinde oynadığı filmi Nathan Crooker, Kayden Phoenix ile Ruben Rodriguez birlikte yönetti.

"13. Cuma"

Justin Price'ın yönettiği; Lisa May, Melissa Vega, Victoria Valdez ve Deanna Grace Congo'nun oynadığı haftanın bir diğer yabancı korku filmi "13. Cuma", şeytani bir varlığın bir grup arkadaşa musallat olmasını anlatıyor.

"Güller"

Mehmet Gün'ün yönettiği "Güller", 28 Şubat döneminin bir köyde nasıl yaşandığını, 12 yaşındaki Ali Osman'ın gözünden aktarmaya çalışıyor.

Senaryosunu Murat Bozkurt, Serdar Arslan ve Ercan Ergenekon'un yazdığı filmde Emirhan Can Ala, İbrahim Kalkan, Nail Demir, Deniz Oral ve Zeynep Aytek Metin rol aldı.

"Kalpten Gerdanlık"

Tayfun Sav, Soydan Soydaş, Suavi Eren ve Bilge Yalçınkaya'nın oynadığı "Kalpten Gerdanlık"; insan kalbi kullanarak yapacağı bir gerdanlık için cinayetler işlemeye başlayan ünlü bir takı tasarımcısının öldürdüğü her kurbanıyla geçmişe dayanan dolaylı ilişkilerini de ele alıyor.

"Bahtsız Bedri"

Fatih Mehmet Karakuş'un yönettiği "Bahtsız Bedri" Bedri ve Kazım adındaki iki kafadarın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Adem Sincar, Bülent Erhan, Şevki Özcan, Ali Tutal, Ercan Aydın, Yavuz Karakaş, Cemil Uçar, Esin Civangil gibi isimler yer alıyor.

"Oyuncak Hikayesi 4"

Josh Cooley'nin yönettiği haftanın animasyon filmi "Oyuncak Hikayesi 4", Woody ve arkadaşlarının, aralarına Forky adında yeni bir oyuncağın katılmasıyla atıldıkları maceraları konu ediniyor.

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