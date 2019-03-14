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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
14.03.2019 - 22:55, Son Güncelleme:

Bu hafta 9 film vizyona girecek | Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

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Bu hafta 9 film vizyona girecek | Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek. Hafta sonu tatili öncesi, vizyona yeni giren filmlere dair araştırmalar hız kazandı. Sinemalarda bu hafta ilk kez izleyicilerle buluşacak filmleri araştıran vatandaşlar, internette 'Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, bu hafta vizyona girecek filmlere ilişkin ayrıntılar...

"Türk İşi Dondurma"

Can Ulkay'ın yönettiği; Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Will Thorp, Marleen Mathews ve Caner Kurtaran'ın rol aldığı "Türk İşi Dondurma", izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Gürkan Tanyaş'a ait dram türündeki dönem filmi; Birinci Cihan Harbi patlak verdiğinde, hayatlarını sürdürdükleri Avustralya'da, milli mücadeleye katkı vermeye çalışan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor.

Filmin yapımcılığını "Ayla", "Müslüm" ve "Çiçero" gibi son dönemin başarılı yapımlarına imza atan Mustafa Uslu üstleniyor.

"Güven"

Sefa Öztürk yönetmenliğindeki "Güven", geçmişin izlerinin tazelenmesi ve yeni olaylara gebe olmasının akabinde, bir çiftin karşılıklı yitirmeye başladıkları güven duygusunu ve aile bağlarının kopuşunu konu ediniyor.

Dram türündeki filmin başrollerinde Bülent Çolak, Serkan Keskin, Feride Çetin ve Ahmet Kaynak bulunuyor.

"Marid"

Kemal Özdemir'in yazıp yönettiği korku türündeki "Marid"in oyuncu kadrosunda Onur Bilgin, Hilal Anay, Mustafa Mutlu ve Adem Uçar gibi isimler yer alıyor.

Film, reddedemeyecekleri bir bedelle şehre uzak bir köyde restorasyon işi alan mimar, mühendis ve tekniker üç arkadaşın, keşif için gittikleri dağ köyündeki eski evde yaşadıkları olaylar etrafında dönüyor.

"Sokağın Çocukları"

Faik Ahmet Akıncı'nın yönettiği "Sokağın Çocukları", sokak hayvanlarının zorlu yaşam mücadelesini odağına alıyor.

"İstila Altında"

Vera Farmiga, John Goodman, Madeline Brewer, Machine Gun Kelly, Alan Ruck, Kiki Layne, D.B. Sweeney, Ben Daniels ve Ashton Sanders'ın başrolünde oynadığı "İstila Altında" adlı filmin yönetmen koltuğunda Rupert Wyatt oturuyor.

Bir Şikago mahallesinde geçen bilim kurgu türündeki film; bölgelerinin dünya dışı bir güç tarafından işgal edilişinin ardından geçen 10 yıl sonra, gezegenlerini geri almak için mücadele veren insanları konu alıyor.

Uzaylı istilasını değil, istilanın ardından yaşanan süreci anlatan film, 10 yılın ardından gezegenlerini geri almak için mücadele veren insanları olduğu kadar sırtını uzaylılara yaslayarak bu istiladan memnun olan kesimi de işliyor.

"Güzel Oğlum"

Timothee Chalamet ve Steve Carell'in başrolünde yer aldığı "Güzel Oğlum"; madde bağımlısı bir genç ve babasının yaşadıklarını babanın gözünden beyaz perdeye taşıyor.

Steve Carell ile Timothee Chalamet'e Maura Tierney, Christian Convery, Oakley Bull ve Kaitlyn Dever'ın eşlik ettiği yapımın yönetmenliğini Felix van Groeningen üstlendi.

"Kadavra"

Diederik Van Rooijen yönetmenliğindeki korku filmi "Kadavra", kimliği belirsiz ve şüpheli bir kadavranın morga getirilişi sonrasında eski polis memuru Megan'ın yaşadıklarını konu ediniyor.

Senaryosunu Brian Sieve'nin kaleme aldığı filmde Shay Mitchell, Grey Damon, Kirby Johnson, Nick Thune ve Louis Herthum rol aldı.

"Kıyamet"

Victor Danell'in yönettiği; Christoffer Nordenrot, Lisa Henni, Magnus Sundberg, Yngve Dahlberg, Pia Halvorsen ve Krister Kern gibi isimlerin rol aldığı "Kıyamet" aşk, dram ve aksiyonu bir arada sunuyor.

"Mucizeler Parkı"

Dylan Brown'un yönettiği haftanın animasyon filmi "Mucizeler Parkı", yaşıtlarından farklı özelliklere sahip June'un hayallerini gerçekleştirme hikayesini anlatıyor.

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