Bu festival klasik müzik tutkunlarına



Fransız, Türk ve Alman sanatçılardan oluşan erken dönem müzik topluluğu “Ombre et Soleil” 16. yüzyılda tüm Avrupa’da büyük beğeniyle dinlenen Fransız chanson’ları ve bu türden etkilenen İtalyan canzone’lerinden oluşan çok seçkin bir program ile 26 Şubat’ta Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Hollanda’nın en sevilen topluluklarından La Sfera Armoniosa Hollandalı ünlü soprano Johannette Zomer ile geç rönesans, erken barok ve barok dönem bestecileri Monteverdi, Valerius, Strozzi, Kapsberger, Ortiz, Dowland, Vitali, Lambert, De Visee ve Huygens’in eserlerini yorumlayacak. Topluluk 28 Şubat’ta Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat’ta oda müziği tutkunlarının karşısına çıkacak.

Artisan Organizasyon tarafından düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi’nin yaptığı 7. Opus Amadeus Oda Müziği Festivali’nin detaylarını www.opusamadeus.com adresinden görebilirsiniz.