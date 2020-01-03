Britney Spears hayranlarına özel
Los Angeles'ta Britney Spears hayranlarına özel bir pup- up sergisi hazırlandı.
Ünlü şarkıcının kliplerindeki temayı yansıtan 10 odadan oluşan The Zone yakında açılacak.
"Britney Spears deneyim merkezi" olarak lanse edilen The Zone tamamlanmak üzere. Spears'ın hayranları için tasarlanan sergi alanı şarkıcının kliplerindeki temayı yansıtan 10 odadan oluşuyor.
Los Angeles'ın en ünlü AVM'lerinden The Grove'un hemen karşısına inşa edilen The Zone ödüllü prodüksiyon tasarımcılarının desteği alındı.
Zone çok yakında ziyaretçilerini karşılamaya başlayacak.
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