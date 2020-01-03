MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBritney Spears hayranlarına özel
GeriKeyif Britney Spears hayranlarına özel
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 03.01.2020 - 15:08,Son Güncelleme:/

Britney Spears hayranlarına özel

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Britney Spears hayranlarına özel

Los Angeles'ta Britney Spears hayranlarına özel bir pup- up sergisi hazırlandı.

Ünlü şarkıcının kliplerindeki temayı yansıtan 10 odadan oluşan The Zone yakında açılacak.

"Britney Spears deneyim merkezi" olarak lanse edilen The Zone tamamlanmak üzere. Spears'ın hayranları için tasarlanan sergi alanı şarkıcının kliplerindeki temayı yansıtan 10 odadan oluşuyor.

Los Angeles'ın en ünlü AVM'lerinden The Grove'un hemen karşısına inşa edilen The Zone ödüllü prodüksiyon tasarımcılarının desteği alındı.

Zone çok yakında ziyaretçilerini karşılamaya başlayacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle