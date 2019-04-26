Brezilya'da Türk Filmleri Festivali
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 25 Nisan'da kapılarını açan 2. Türk Filmleri Festivali ve "Göbeklitepe: Tarihin Sıfır Noktası" fotoğraf sergisi Brezilyalı tarih ve sanatseverlerin ilgi ve beğenisi ile karşılandı.
Sao Paulo Kültür ve Turizm Müşavirliği ile Brezilya Kültür Bakanlığının kuruluşu olan Cinemateca Brasileira'nın ortaklaşa düzenlediği festival yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı Anayurt Oteli filminin gösterimi ile başladı.
Cinemateca sinema salonunda gerçekleşen 2. Türk Filmleri Festivali'nde Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve Sao Paulo Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Çanga açılış konuşması yaptı.
Film gösterimi sonrasında "Göbeklitepe, Tarihin Sıfır Noktası" fotoğraf sergisini gezen Bezilyalı sanatseverlere Türk yemeklerinin sunulduğu resepsiyon verildi.
5 Mayıs'a kadar devam edecek 2. Türk Filmleri Festivali'nde Küf, Daire, Sivas, Dolanma, Kuzu, Kalandar Soğuğu ve Sarıkamış Çocukları filmleri gösterilecek.
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