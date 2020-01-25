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Haber Giriş: 25.01.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

Brat Pitt'ten "Matrix" itirafı

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Brat Pitt'ten "Matrix" itirafı

"Once Upon a Time in Hollywood” filmiyle Oscar‘a aday gösterilen Brad Pitt, önceki gün katıldığı bir davette ilginç bir itirafta bulundu. 56 yaşındaki Pitt, reddettiği film projeleri sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Matrix'teki Neo rolünü geri çevirdim."

35. Santa Barbara Uluslararası Film Festivali‘ne katılan Brad Pitt, Matrix‘ten gelen rol teklifini reddettiğini açıkladı. Teklif edilen rolün kendisine ait olmadığına inandığını belirten Pitt, “Rol benim değil, başkasınındı ve gidip oynadı. Buna inanıyorum” dedi. Film serisinde Morpheus‘un Neo‘ya mavi ve kırmızı hapları sunduğu sahneye gönderme yapan Brad Pitt sözlerini, “Matrix‘i geri çevirdim. Kırmızı hapı seçtim,” diyerek noktaladı.

Matrix serisindeki Neo rolüyle Keanu Reeves ise hafızalarda silinmez izler bıraktı.

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