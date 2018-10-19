Bozoğlu’nun ilk kişisel sergisi...
Yıllar önce ailesiyle Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç edip, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünden ve Temel Tasarım Bölümünden “Onur” derecesi ile mezun olan sanatçı Zeynep Bozoğlu’nun ilk kişisel sergisini Akyaka’da açtı.
Sanatçının “Araf” adını verdiği eser, 28 Ekim tarihine kadar Gökova, Akyaka’daki Nail Çakırhan & Halet Çambel Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilir. Yüksek Lisans tezinde modern Fiziğin kavramları ile sanat arasındaki ilişkileri inceleyen sanatçının seramik, resim, cam baskı ve enstalasyon gibi değişik dallardan 25 eseri sergide yer alıyor.
ARAF’IN HİKAYESİ
İlk yıllarında kendi hayatındaki olaylar ve onlar karşısındaki duygularına dair işler ürettiğini ifade eden Sanatçı Zeynep Bozoğlu, ‘Araf’ adını verdiği hikayesini şöyle anlatıyor:
“Zaman içinde bu bireysel yaklaşımdan uzaklaşarak, biraz daha herkesi ilgilendiren, farkında olarak ya da olmayarak herkesin hayatında olan olguları içeren varoluşa dair ortaklıklarla ilgili işler üretiyorum. Bunlar böylece felsefe, fizik, nöro-estetik vb disiplinlerle de ilişkili işler. Bana ilham veren olgular; kesinlikle, insanlığı yönetmeye yönelik yürütülen politikalar nedeniyle yaşanan acılar ya da haksızlıklar değil. Daha çok varoluşa dair sorgulamaların bendeki duygusal izlerini yeni geştalt araştırmaları ve nöro-estetik yaklaşımlar ışığında vücuda getirmeye çalışıyorum.
Bir süredir peşimi bırakmayan kendi varoluşsal sorgulamalarımla; yönetme-yönetilme ilişkisi içinde, handiyse mecburen, yaşadığımız acılar arasında kalmanın oluşturduğu bir ‘Araf’ burada imlenen. Bize sunulanlarla, bizde olanlar arasında bir durak ve hiç bir yere ait olmayarak her yere ait olmanın renklere ve biçimlere dönüşmüş hali, diye özetleyebilirim serginin hikayesini.”
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