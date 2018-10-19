Bozoğlu’nun ilk kişisel sergisi...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
19.10.2018 - 16:11, Son Güncelleme:

Bozoğlu’nun ilk kişisel sergisi...

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Bozoğlu’nun ilk kişisel sergisi...

Yıllar önce ailesiyle Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç edip, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünden ve Temel Tasarım Bölümünden “Onur” derecesi ile mezun olan sanatçı Zeynep Bozoğlu’nun ilk kişisel sergisini Akyaka’da açtı.

Sanatçının “Araf” adını verdiği eser, 28 Ekim tarihine kadar Gökova, Akyaka’daki Nail Çakırhan & Halet Çambel Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilir. Yüksek Lisans tezinde modern Fiziğin kavramları ile sanat arasındaki ilişkileri inceleyen sanatçının seramik, resim, cam baskı ve enstalasyon gibi değişik dallardan 25 eseri sergide yer alıyor.

Bozoğlu’nun ilk kişisel sergisi...

ARAF’IN HİKAYESİ

İlk yıllarında kendi hayatındaki olaylar ve onlar karşısındaki duygularına dair işler ürettiğini ifade eden Sanatçı Zeynep Bozoğlu, ‘Araf’ adını verdiği hikayesini şöyle anlatıyor:

“Zaman içinde bu bireysel yaklaşımdan uzaklaşarak, biraz daha herkesi ilgilendiren, farkında olarak ya da olmayarak herkesin hayatında olan olguları içeren varoluşa dair ortaklıklarla ilgili işler üretiyorum.  Bunlar böylece felsefe, fizik, nöro-estetik vb disiplinlerle de ilişkili işler. Bana ilham veren olgular; kesinlikle, insanlığı yönetmeye yönelik yürütülen politikalar nedeniyle yaşanan acılar ya da haksızlıklar değil. Daha çok varoluşa dair sorgulamaların bendeki duygusal izlerini yeni geştalt araştırmaları ve nöro-estetik yaklaşımlar ışığında vücuda getirmeye çalışıyorum.

Bir süredir peşimi bırakmayan kendi varoluşsal sorgulamalarımla; yönetme-yönetilme ilişkisi içinde, handiyse mecburen, yaşadığımız acılar arasında kalmanın oluşturduğu bir ‘Araf’ burada imlenen. Bize sunulanlarla, bizde olanlar arasında bir durak ve hiç bir yere ait olmayarak her yere ait olmanın renklere ve biçimlere dönüşmüş hali, diye özetleyebilirim serginin hikayesini.”

Bozoğlu’nun ilk kişisel sergisi...

Bozoğlu’nun ilk kişisel sergisi...

Bozoğlu’nun ilk kişisel sergisi...



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