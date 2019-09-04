"Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara" filmi 6 Eylül'de vizyona girecek
Yönetmenliğini Mehmet Tanrısever'in yaptığı Dünya Film Festivallerinden 73 ödül alan ve 6 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak olan "Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara" filminin basın gösterimi, Levent'teki bir sinema salonunda gerçekleştirildi
Film hakkında konuşan Tanrısever, "Gerçek yaşanmış bir öyküdür, zannedersem iki film de Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Dünyadaki 100 eser içerisinde ilk 30'a gireceğini ümit ediyorum. 100 ödül olduğu zaman ilk 30'a girme durumu oluyor" dedi.
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