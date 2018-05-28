Görenler gözlerine inanamadı! Sadece 1 kişi izledi, 15 TL hasılat yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriGörenler gözlerine inanamadı! Sadece 1 kişi izledi, 15 TL hasılat yaptı
GeriKeyif Görenler gözlerine inanamadı! Sadece 1 kişi izledi, 15 TL hasılat yaptı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Keyif
28.05.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

Görenler gözlerine inanamadı! Sadece 1 kişi izledi, 15 TL hasılat yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Görenler gözlerine inanamadı! Sadece 1 kişi izledi, 15 TL hasılat yaptı

Özlem Kayhan ve Volkan Gültekin'in yönettiği komedi filmi '3 Vakte Kadar', 18 Mayıs'ta gösterime girdi. Film, gösterime girdiği ilk üç günde ise trajikomik bir rekora imza atıp sadece 1 kişi tarafından izlendi..

Bu filmle oyunculuğa adım atan Selami Şahin'in kızı Merve İrem Şahin'in yanı sıra sosyal medya fenomenleri Köksal Baba ve Doğa Konakoğlu'nun da oynadığı '3 Vakte Kadar, bu gişe rakamıyla kırılması güç bir rekora imza attı. .

Görenler gözlerine inanamadı Sadece 1 kişi izledi, 15 TL hasılat yaptı

Hasan Gümet ve Ayberk Yeşilbursa'nın yer aldığı, Ferman Toprak'ın da konuk oyuncu olduğu filmden 1 kişiye kesilen bilet sayesinde elde edilen hasılat da 15 lira!

'HİÇ Mİ SEVENİNİZ YOK?'

Box Office verilerine göre; 41 salonda gösterime giren filmi 3 günde 1 kişinin izlemesi ise sosyal medyaya damga vurdu. Pek çok kişi, filmin 1 kişilik gişesi için "Biz film çeksek daha çok izlenirdi" , "Filme oyuncuların eşi dostu bile gitse olurdu. Hiç mi seveniniz yok?" diye esprili yorumlar yaptı. '3 Vakte Kadar', 1 kişilik gişesiyle de Türk Sinema tarihinde yeni bir rekor kırmış oldu..

Görenler gözlerine inanamadı Sadece 1 kişi izledi, 15 TL hasılat yaptı

ZARAR DİZ BOYU
Vizyona girdiği ilk 3 günde 1 kişinin izlediği ve 15 lira hasılat elde edilen film, ne yapımcısına ne oyunculara ne de gösterime girdiği sinema salonlarına kazandırdı.
Görenler gözlerine inanamadı Sadece 1 kişi izledi, 15 TL hasılat yaptı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (28.05.2018)İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uzmanı uyarıyor: Hijyenle ilgili bu şehir efsanelerine kanmayın!

Büyük aşk bitti! Tek celsede boşandılar

Estetik fazla geldi

Görenler gözlerine inanamadı! Sadece 1 kişi izledi, 15 TL hasılat yaptı