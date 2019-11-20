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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

'Botan Efsanesi' sahnede

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'Botan Efsanesi' sahnede

Siirt Gösteri ve Sanat Topluluğu bünyesinde oluşturulan, öğretmen ve öğrenci ile manav, bakkal, balıkçı ve şoför gibi mesleklerden 40 kişinin yer aldığı dans grubu, figürlerini öğretmenler için Ankara'da sahneleyecek.

Siirt Valiliği himayesinde Siirt Gösteri ve Sanat Topluluğu bünyesinde oluşturulan, öğretmen ve öğrenci ile manav, bakkal, balıkçı ve şoför gibi mesleklerden 40 kişinin yer aldığı dans grubu, Ankara'da öğretmenler için sahne alacak.

Sanat yönetmeni Sezgin Aydın, eğitmenler Dinçkal Tunca, Zakir Alp ve Ramazan Kayıkçı'nın öncülüğünde 2013 yılında kurulan 40 kişilik dans grubuna ilgi, 1 Eylül 2013'te dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Siirt Günleri galasında sahne almasının ardından günden güne büyüdü.

Siirt'in tarihinde yer alan, şiir ve türkülere konu olan hikayeleri koreografilerle anlatan dans topluluğu, gördüğü ilgi üzerine 7 yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında birçok gösteriye imza attı.

Gösterilere yaklaşık 3 yıl ara veren topluluk, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in destekleriyle yeniden sahnelere dönmek için hazırlıklarını tamamladı.

Dans topluluğu, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) daveti üzerine 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 22 Kasım'da Ankara'da "Grani, Halef, Segavi, Karakistan, Kızlar, Huruke, Genimo, Helala, Maşallah, Bablekan, Govend, Çaçan, Kevanjer, Hazale, Dellocan ve Mizansel" isimli oyunlarda figürlerini öğretmenler için sahneleyecek.

 

 

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