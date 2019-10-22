Bostancı’da nostalji gecesi
Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. Konseri 2 bin 500 kişi izledi.
İki bölümden oluşan konserin ilk yarısında Mehmet Erdem sahneye çıktı. İkinci bölümde ise Aşkın Nur Yengi sahnedeydi. İlk şarkısı “Allah’tan Kork”ta Mehmet Erdem’le düet yapan Yengi, daha sonra performansına yalnız devam etti. 90’ların şarkılarıyla hayranlarına nostaljik bir gece yaşatan ünlü popçu, 30 şarkı söyledi.
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