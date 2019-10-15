Boşanmaktan vazgeçiren oyun
Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun rol aldığı “Ölü’n Bizi Ayırana Dek” adlı oyun, üçüncü sezonunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor.
6 Ekim’de Ankara’da 200’üncü kez sahneye çıkan ikili, oyunun gördüğü ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. Cündübeyoğlu, “Sürekli oyunumuzu yenilediğimiz ve gündemi takip ettiğimiz için, bir gelen tekrar geliyor. Bu oyunla boşanmaktan vazgeçirdiğimiz çiftler bile oldu” dedi.
Oyunun aynı zamanda yönetmeni de olan Hakan Yılmaz ise “İki üç kez izlemeye gelenler var. Yaş sınırımız yok, çocuklar da izleyebilir. Herkesin mutlu ayrılabileceği, kadın-erkek ilişkilerini anlatan bir oyun” diye konuştu.
“Ölü’n Bizi Ayırana Dek” 21 Ekim’de Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi’nde, 22 Ekim’de Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde ve 25 Ekim’de de Beylikdüzü Atatürk KSM’de sahnelenecek.
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