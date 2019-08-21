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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-
21.08.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Boruya sıkışan yavru kediyi, yönetmen Erol Koçan kurtardı

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Boruya sıkışan yavru kediyi, yönetmen Erol Koçan kurtardı

TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde kafası plastik su borusuna sıkışan yavru kedi, yapımcı ve yönetmen Erol Koçan tarafından kurtarıldı.

 

Bayram tatilinde ilçede yaşayan annesi Nazmiye Koçan’ın yanında gelen yapımcı ve yönetmen Erol Koçan, evlerinin alt katındaki kuyuya inen yavru kedinin başının plastik boruya sıkıştığını fark etti. Bunun üzerine yavru kediyi ve beraberindeki annesini kuyudan çıkaran Koçan, akrabalarının da yardımıyla plastik boruyu kerpeten yardımıyla parçaladı. Koçan, kurtardığı yavru kedi ve annesine süt ve su içirdi

Bayram tatilini geçirmek için Tokat’ta geldiğini söyleyen Koçan, "Reşadiye ilçesinde annem ile vedalaşmaya gittiğimde, annemin evinin alt katından ses geldiğini duydum. Aşağıya indim, ses kuyudan geliyordu. Kuyunun içinde yavru kediyi gördüm. Kedinin annesi de yanındaydı. Kuyunun içerisine indik, kediyi çıkardık. Borunun içerisine kedinin kafası sıkışmıştı. Onu oradan çıkardık, daha sonra da boruyu ufak ufak parçalayarak kediye zarar vermeden kurtardık. Sonra annesi ile beraber onlara süt ikram ettik. Hayat kurtarmanın vermiş olduğu mutluluğu ve heyecanı yaşamış olduk” diye konuştu.

Boruya sıkışan yavru kediyi, yönetmen Erol Koçan kurtardı


 

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