Boran Kuzum, Alaeddin Çelebi’yi canlandırdı
Boran Kuzum, Türk-İran ortak yapımı “Mest-i Aşk” filminde Mevlana’nın oğlu Alaeddin Çelebi’yi oynuyor.
İran sinemasının ünlü yönetmenlerinden Hassan Fathi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, 2020’de perdede olacak. Filmde İranlı oyuncu Parsa Pirouzfar ve Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü kazanan Shahab Hosseini ile başrolleri paylaşan Boran Kuzum, Mevlana’nın sert mizaçlı, hırçın ve hırslı oğlu Alaeddin Çelebi rolünde seyirci karşısına çıkacak.
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