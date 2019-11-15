Bollywood müzikali İstanbul’da
ZORLU PSM, “Taj Express”ten sonra yeni bir Hint müzikaline ev sahipliği yapıyor.
Yazar, yönetmen ve dans direktörü Rajeew Goswami tarafından hayata geçirilen “Beyond Bollywood”, 26 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.
2015’te Londra’nın en prestijli tiyatrolarından London Palladium West End Theatre’da 60 kez sahnelenen, ardından Avrupa ve Ortadoğu’da birçok ülkeyi turlayan gösteri, annesinin hayalini gerçekleştirmek üzere Almanya’dan Hindistan’a doğru yola çıkan dansçı Shaily’nin hikâyesini anlatıyor.
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