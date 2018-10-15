Bol ödüllü Bir Vapur Masalı Kadıköy'de
Senarist ve yönetmenliğini Prof.Dr. Mehmet Tığlı’nın üstlendiği ‘Bir Vapur Masalı’ adlı film, Caddebostan Kültür Merkezinde, Kadıköy Kültür Sanat Derneği’nin ev sahipliğiyle ilk defa Türk izleyicisinin karşısına çıktı.
Başrollerini Özgür Dereli, Lara Rojda Ülgen, Çınar Derin Dereli ve Nazan Yatgın’ın paylaştığı kısa film otizm olgusuna farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Aynı zamanda yönetmenin “Ötekileştirdiklerimiz” üçlemesinin son filmi olan Bir Vapur Masalı, büyük ölçüde kitlesel fonlama yöntemiyle hayata geçirilebildi ve bugüne kadar Almanya, ABD, Hindistan, Yunanistan, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya, Hırvatistan, Bulgaristan, Tayvan, Endonezya, Finlandiya, Avustralya, Lübnan, Kosova, Kanada, Tayland, Ukrayna, Şili, Norveç, Bosna-Hersek, Romanya, Rusya ve Venezuela gibi dünyanın farklı kültürlerindeki izleyiciyle buluştu.
Gala programı kapsamında İnal Aydınoğlu başkanlığındaki Kadıköy Kültür Sanat Derneği tarafından Kadıköylü usta sanatçılar Zihni Göktay, Nino Varon, Hasan Cihat Örter ve Enis Fosforoğlu’na yaşam boyu sanat ödülleri takdim edildi.
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