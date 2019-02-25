Bohemian Rhapsody filminin oyuncuları kimler? Bohemian Rhapsody filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden ve 'Oscar' olarak bilinen 'Akademi Ödülleri' Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 'Bohemian Rhapsody' filmi 91. Akademi Ödülleri'nde en çok ödül alan yapım oldu. Bu gelişmenin ardından 'Bohemian Rhapsody'nin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Peki, 'Bohemian Rhapsody' filminin oyuncuları kimler?
91. Akademi Ödülleri'nde Bohemian Rhapsody, "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu" ve "En İyi Ses Miksajı" dallarında ödülleri kazandı. İşte, 'Bohemian Rhapsody' filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Rami Malek'in ünlü müzisyen Freddy Mercury'ye hayat verdiği "Bohemian Rhapsody", 60'lı yılların sonunda Londra'da kurulan ve tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen'in solisti Freddie Mercury'yi ve Mercury'nin liderlik ettiği grubun "Live Aid" konserine kadar ilerleyen sürecini ele alıyor.
Rami Malek'e başrolde Joseph Mazzello, Ben Hardy, Lucy Boynton, Mike Myers, Aidan Gillen, Gwilym Lee, Tom Hollander, Allen Leech ve Aaron McCusker'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Bryan Singer ve Dexter Fletcher yaptı.
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