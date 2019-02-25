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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
25.02.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Bohemian Rhapsody filminin oyuncuları kimler? Bohemian Rhapsody filminin konusu ve oyuncu kadrosu

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Bohemian Rhapsody filminin oyuncuları kimler? Bohemian Rhapsody filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden ve 'Oscar' olarak bilinen 'Akademi Ödülleri' Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 'Bohemian Rhapsody' filmi 91. Akademi Ödülleri'nde en çok ödül alan yapım oldu. Bu gelişmenin ardından 'Bohemian Rhapsody'nin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Peki, 'Bohemian Rhapsody' filminin oyuncuları kimler?

91. Akademi Ödülleri'nde Bohemian Rhapsody, "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu" ve "En İyi Ses Miksajı" dallarında ödülleri kazandı. İşte, 'Bohemian Rhapsody' filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Rami Malek'in ünlü müzisyen Freddy Mercury'ye hayat verdiği "Bohemian Rhapsody", 60'lı yılların sonunda Londra'da kurulan ve tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen'in solisti Freddie Mercury'yi ve Mercury'nin liderlik ettiği grubun "Live Aid" konserine kadar ilerleyen sürecini ele alıyor. 

Rami Malek'e başrolde Joseph Mazzello, Ben Hardy, Lucy Boynton, Mike Myers, Aidan Gillen, Gwilym Lee, Tom Hollander, Allen Leech ve Aaron McCusker'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Bryan Singer ve Dexter Fletcher yaptı.

 

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