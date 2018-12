Boğaziçililer konser sezonunu açtı

Etkinliği her biri farklı vokalist ve gruplar tarafından icra edilen 5 parçasıyla Caz Ensemble açtı. Caz müzik tutkunlarının tanımakta zorlanmayacağı Fly Me To The Moon, All of Me, Body and Soul, Autumn Leaves, Nature Boy&Summertime parçalarını seslendiren 5 grup daha sonra sahneyi BÜMK Caz Korosu’na bıraktı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Şef Gökçe Meriç yönetimindeki koro, sezon prömiyerini tanıdık ve yeni toplam 6 parçayla yaptı.

Sevilen çizgi dizi Pembe Panter’in tema müziğiyle açılışını yapan gruba ilk parçaları dahil toplam 3 parçada ünlü müzisyen Ege Ertuğrul eşlik etti. Ege Ertuğrul’un ilk notalarının ardından koro sırasıyla geçen senenin repertuvarında da bulunan Van Morrison’dan Moondance’i, Amerikalı pop şarkıcı Meghan Trainor’dan “All About That Bass’in aranjmanı eski şefleri Batınhan Altun’a bir yorumunu, Henry Mancini’nin Moon River’ını, ardından da sevilen şarkı Feeling Good’un solo eşlikli yorumunu seslendiridi. Konser, hareketli bir parça olan Blue Skies’la sona erdi.