Bodrum gecelerinde bale sanatının büyüsü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından on altı yıldır düzenlenen ve tatil kültürüne bambaşka bir boyut getiren “Uluslararası Bodrum Bale Festivali”, 1 - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında, Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde izleyicilerle buluşuyor.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün, sanatsal kalitesine, zengin repertuvarına, ulusal ve uluslararası sanatsal arenada ulaştığı başarılarına güvenle 2003’den beri kesintisiz her yıl, büyük bir sevgi ve disiplinle düzenlediği ve Bodrum’a armağan ettiği “Uluslararası Bodrum Bale Festivali”, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum Büyükşehir Belediyesi’nin değerli katkılarıyla Bodrum gecelerinde, yıldızları sahneye indirecek.
AÇILIŞ ZORBA İLE
Bale sanatının uluslararası arenada başarılı temsilcilerini yakından izlemenin mümkün olduğu festivalin 1 Ağustos'taki açılışı 35’ten fazla ülkede sergilenen Zorba balesi ile gerçekleşecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen, Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü başyapıtı, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat buluyor.
FLAMENKO RÜZGARI
3 Ağustos Cuma akşamı Bodrumlu sanatseverler Flamenko rüzgarı ile coşacak. İspanya’dan gelen ve üç kardeşin Rosario, Ricardo, José Castro Romero’nun kurduğu “Castro Romero Flamenco” topluluğu, kendi müzikleri ve koreografileriyle “Esencia Flamenca adlı performanslarını sahneye taşıyacaklar.
VİYANA BALE YILDIZLARI
8 Ağustos Çarşamba akşamı “Viyana Bale Yıldızları ile festival devam ediyor. Viyana Devlet Opera Balesi Birliği klasik balenin en güzel örneklerinden bir performans sahneleyecekler. Birçok klasik baleyi sahneye taşıyan ünlü koreograf Marius Petipa’nın adımlarını sahneye koyan koregraf Mihail Sosnovschi imzası taşıyan performans baleseverlere balenin büyülü kapılarını açacak.
YELDEĞİRMENLERİYLE DANS
Yine klasik bale ile devam eden festivali, 11 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları tarafından sahnelenecek “Don Kişot” balesi ile devam ediyor. Miguel de Cervantes’in aynı adlı romanından hareketle Marius Petipa’nın adımları ile sahnelenen eser, Ludwig Minkus’un müzikleri ile estetiğin en rafinesi balenin büyüsünü sahneye taşıyor.
KAPANIŞ FRIDA İLE
Festivalin kapanış gecesinin Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından, 2015-2016 sezonunda dünya prömiyeri gerçekleştirilen “Frida” seyirci karşısına çıkacak. 15 Ağustos'ta sahnelenecek bu eserin müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo, Aksel Akın’a, koreografisi ise Özgür Adam İnanç’a ait.
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