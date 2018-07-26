Bodrum gecelerinde bale sanatının büyüsü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
26.07.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Bodrum gecelerinde bale sanatının büyüsü

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Bodrum gecelerinde bale sanatının büyüsü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından on altı yıldır düzenlenen ve tatil kültürüne bambaşka bir boyut getiren “Uluslararası Bodrum Bale Festivali”, 1 - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında, Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde izleyicilerle buluşuyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün, sanatsal kalitesine, zengin repertuvarına, ulusal ve uluslararası sanatsal arenada ulaştığı başarılarına güvenle 2003’den beri kesintisiz her yıl, büyük bir sevgi ve disiplinle düzenlediği ve Bodrum’a armağan ettiği “Uluslararası Bodrum Bale Festivali”, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum Büyükşehir Belediyesi’nin değerli katkılarıyla Bodrum gecelerinde, yıldızları sahneye indirecek.

AÇILIŞ ZORBA İLE

Bale sanatının uluslararası arenada başarılı temsilcilerini yakından izlemenin mümkün olduğu festivalin 1 Ağustos'taki açılışı 35’ten fazla ülkede sergilenen Zorba balesi ile gerçekleşecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen, Nikos Kazancakis’in dünyaca ünlü başyapıtı, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat buluyor.

FLAMENKO RÜZGARI

3 Ağustos Cuma akşamı Bodrumlu sanatseverler Flamenko rüzgarı ile coşacak. İspanya’dan gelen ve üç kardeşin Rosario, Ricardo, José Castro Romero’nun kurduğu “Castro Romero Flamenco” topluluğu, kendi müzikleri ve koreografileriyle “Esencia Flamenca adlı performanslarını sahneye taşıyacaklar.

VİYANA BALE YILDIZLARI

Bodrum gecelerinde bale sanatının büyüsü

8 Ağustos Çarşamba akşamı “Viyana Bale Yıldızları ile festival devam ediyor. Viyana Devlet Opera Balesi Birliği klasik balenin en güzel örneklerinden bir performans sahneleyecekler. Birçok klasik baleyi sahneye taşıyan ünlü koreograf Marius Petipa’nın adımlarını sahneye koyan koregraf Mihail Sosnovschi imzası taşıyan performans baleseverlere balenin büyülü kapılarını açacak.

YELDEĞİRMENLERİYLE DANS

Yine klasik bale ile devam eden festivali, 11 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları tarafından sahnelenecek “Don Kişot” balesi ile devam ediyor. Miguel de Cervantes’in aynı adlı romanından hareketle Marius Petipa’nın adımları ile sahnelenen eser, Ludwig Minkus’un müzikleri ile estetiğin en rafinesi balenin büyüsünü sahneye taşıyor.

KAPANIŞ FRIDA İLE

Festivalin kapanış gecesinin Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından, 2015-2016 sezonunda dünya prömiyeri gerçekleştirilen “Frida” seyirci karşısına çıkacak. 15 Ağustos'ta sahnelenecek bu eserin müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo, Aksel Akın’a, koreografisi ise Özgür Adam İnanç’a ait.

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