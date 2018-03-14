“Bizim Köyün Şarkısı”ndan ikinci teaser
Başrollerinde “Güldüy Güldüy Show Çocuk” oyuncularının yer aldığı, 7’den 70’e izleyen herkesin mutlulukla hafızalarına kazınacak “Bizim Köyün Şarkısı” sinema filmi, vizyona girmeye hazırlanıyor...
BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Güldür Güldür Show senaryo ekibinin kaleme aldığı Tuğçe Soysop’un yönetmen koltuğunda oturduğu şehir hayatından uzakta; dostluğun ve hayallerin hikayesini anlatan sıcacık bir aile filmi “Bizim Köyün Şarkısı” filminin ikinci teaserı BKM’nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
YA AMCANIZLA AYNI SINIFTA OKUSAYDINIZ!
Çocuk oyuncular Berat Efe Parlar ve Esat Polat Güler’in arasında yaşanan amca yeğen çekişmesi oldu. Berat Efe Parlar’ın başka anneden olan amcası rolünü üstlenen Esat Polat Güler İstanbul’dan köye okumaya gelen yeni tanıştığı yeğenine tasladığı amcalıkla yüzleri güldürecek. Aynı yaşta aynı sınıfa giden ikilinin komik diyalogları izleyenleri kahkahaya boğacak…
“Bizim Köyün Şarkısı” 30 Mart’ta sinemalarda…
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