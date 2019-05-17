Biret Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı için çalıyor
Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatan meşaleyi yaktığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı için vereceği konser için sahneye çıkacak.
Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel bir konserle kutlayacak.
19 Mayıs'ta şef Burak Tüzün yönetiminde gerçekleşecek "19 Mayıs 100. Yıl Konseri"nde, devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacak.
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