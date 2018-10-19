Biret hasta çocuklar için çalıyor
Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, 3 Kasım'da İzmir'de kanserle mücadele eden çocuklar yararına konser verecek.
Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, 3 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) kanser tedavisi gören çocuklar için çalacak.
İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenecek konserin geliri, İzmir'de ikamet eden hasta çocuklar, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi ve Kemik İliği Nakil Merkezi yararına kullanılacak.
Projenin Sanat Danışmanı Karşıyaka Belediyesi Konservatuvarı Piyano Eğitmeni Nilüfer Güzel de İzmirliler'in yoğun ilgisinden mutluluk duyduklarını belirtti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle