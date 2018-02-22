 Bircan Silan bütün kadınlarını bir karakterde topladı

Silan kitabının nasıl bir hikayeyle ortaya çıktığını; ‘’Kitabın kahramanı Sezin’i yazarken içimde ne kadar çok kadın olduğunun farkına vardım. Onun için kitabın adı ‘’Ve Aslında Bütün Senler Ben’’ oldu" diyerek özetledi. Yazar, Sezin’in duygu karmaşasını ise şöyle tanımladı: ‘’Çılgınlık, neşe, hüzün, ego, özgüvensizlik, ölüm, yaşam, galibiyet, yenilgi, hicaz şarkı, rüzgar, fırtına, beklenip de gelmeyen, dua, beddua, şahdamarı, bayram yeri, cehennem meydanı… Saklı bin bir duygu gibi hep içimdesin sen. Ve aslında bütün Sen’ler Ben.’’ Romanda, dışarıdan hayatı gayet normal görünen evli ve çocuklu bir kadının gerçek dünyası ve kafasında yaşadığı gelgitler anlatılıyor.

Bu kitabın bir başka özelliği de pek çok şarkının akış içinde sözsel olarak yer alması. Bu şarkılar için özel olarak oluşturulan liste de okurlar için spotify üzerinden paylaşılacak.

Ve Aslında Bütün Senler Ben’de hayal gücünüzü hiç zorlamadan çoğu kez kendinizi, arkadaşınızı, annenizi, kız kardeşinizi, okur gibi olacaksınız kitap bittiğinde bir bakacaksınız ki aslında bütün senler aslında ben …

Türkan Şoray, Fliz Akın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik’in söyleşilerinden oluşan ‘Dört Yapraklı Yonca’, Belgin Doruk’un hayatını anlatan ‘Acı Dolu Yıllar’, Nilüfer’in hayatını anlatan ‘Hepsi Bu’ ve oğlu Umutcan için yazdığı ‘İyi ki Annenim’ gibi kitaplarıyla tanınan Silan ‘’Yazmak benim hayatımda; nefes almak, sevmek, üzülmek, sevinmek, gülmek, ağlamak, şefkat istemek, şefkat vermek kadar vazgeçilmez bir duygu.’’ diyerek yazarlıkla ilgili duygularını belirtti.