Birbirimizi bunca severken ayrı kalmak niye?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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03.10.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Birbirimizi bunca severken ayrı kalmak niye?

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Birbirimizi bunca severken ayrı kalmak niye?

"Seni o kadar çok çağırdım ki! Senin beni sakinleştirmek için söylediğin sözler aklıma geldi ve kendimi çok daha kötü hissettim. Birbirimizi bu kadar severken neden ayrı kalmak zorundayız?"

Opera tarihinin aradan geçen onca yıla karşın hala yeri dolmayan La Divina'sı Maria Callas bu satırları o dönemde deliler gibi aşık olduğu kocası Giovanni Battista Meneghini'ye yazmıştı. Gittiği turneler sırasında bile ayrı kalamadığı, eline geçen her fırsatta uzun uzum aşk mektupları yazıp "ne kadar çok sevdiğini, ona nasıl taptığını" söylediği kocası Meneghini'ye yazdığı mektuplar İtalyan gazeteci Renzo Allegri'nin Maria Callas Aşk Mektupları adlı kitabında bir araya geldi.

Birbirimizi bunca severken ayrı kalmak niye

Birlikte çalıştığı orkestra şefi sayesinde Maria Callas ile tanışma şansı da bulan gazeteci Allegri, bir yıldızın nasıl doğduğu ve nasıl yükseldiğini anlattığı kitabında Callas'ın bugüne kadar hep gölgede kalan Onassis öncesi özel hayatına da ışık tutuyor.

Opera sanatçısı Burcu Bikem Kuru'nun çevirisiyle Karakarga Yayınları tarafından okura sunulan Maria Callas Aşk Mektupları, Allegri'nin deyimiyle "Bugüne kadar Callas'ın hayatındaki en korkunç ve despot kişi" olarak gündeme gelen eski kocası Meneghi'nin şarkıcının yükselmesine nasıl yardım ettiğini, hatta onu nasıl bir yıldız haline getirdiğini ve uzun süre birbirlerini nasıl sevdiklerini" anlatıyor.

Birbirimizi bunca severken ayrı kalmak niye

Allegri'nin, Callas'ın ölümünden sonra artık iyice yaşlanmış olan Meneghini ile yaptığı görüşmelerden alıntılara da atıfta bulunduğu kitapta, Callas'ın bir açık artırmada satışa çıkarılan bütün aşk mektupları yer alıyor.

La Divina Maria Callas'ın deliler gibi sevdiği ve kendi deyimiyle "taptığı" Meheghini'yi Aristotales Onassis için nasıl terk ettiği, bir gecede geçirdiği değişim, hayata bakışı, iç çatışmaları, tutkusu, yetenekleri ve zayıflığı da satırlara yansıyor.

Birbirimizi bunca severken ayrı kalmak niye

Bugüne kadar hep Onassis ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Callas'ın sadece özel hayatının değil kariyerinin de çok bilinmeyen yanları kitapta meraklısını bekliyor.

Birbirimizi bunca severken ayrı kalmak niye

 

 

 

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