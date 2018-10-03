Birbirimizi bunca severken ayrı kalmak niye?
"Seni o kadar çok çağırdım ki! Senin beni sakinleştirmek için söylediğin sözler aklıma geldi ve kendimi çok daha kötü hissettim. Birbirimizi bu kadar severken neden ayrı kalmak zorundayız?"
Opera tarihinin aradan geçen onca yıla karşın hala yeri dolmayan La Divina'sı Maria Callas bu satırları o dönemde deliler gibi aşık olduğu kocası Giovanni Battista Meneghini'ye yazmıştı. Gittiği turneler sırasında bile ayrı kalamadığı, eline geçen her fırsatta uzun uzum aşk mektupları yazıp "ne kadar çok sevdiğini, ona nasıl taptığını" söylediği kocası Meneghini'ye yazdığı mektuplar İtalyan gazeteci Renzo Allegri'nin Maria Callas Aşk Mektupları adlı kitabında bir araya geldi.
Birlikte çalıştığı orkestra şefi sayesinde Maria Callas ile tanışma şansı da bulan gazeteci Allegri, bir yıldızın nasıl doğduğu ve nasıl yükseldiğini anlattığı kitabında Callas'ın bugüne kadar hep gölgede kalan Onassis öncesi özel hayatına da ışık tutuyor.
Opera sanatçısı Burcu Bikem Kuru'nun çevirisiyle Karakarga Yayınları tarafından okura sunulan Maria Callas Aşk Mektupları, Allegri'nin deyimiyle "Bugüne kadar Callas'ın hayatındaki en korkunç ve despot kişi" olarak gündeme gelen eski kocası Meneghi'nin şarkıcının yükselmesine nasıl yardım ettiğini, hatta onu nasıl bir yıldız haline getirdiğini ve uzun süre birbirlerini nasıl sevdiklerini" anlatıyor.
Allegri'nin, Callas'ın ölümünden sonra artık iyice yaşlanmış olan Meneghini ile yaptığı görüşmelerden alıntılara da atıfta bulunduğu kitapta, Callas'ın bir açık artırmada satışa çıkarılan bütün aşk mektupları yer alıyor.
La Divina Maria Callas'ın deliler gibi sevdiği ve kendi deyimiyle "taptığı" Meheghini'yi Aristotales Onassis için nasıl terk ettiği, bir gecede geçirdiği değişim, hayata bakışı, iç çatışmaları, tutkusu, yetenekleri ve zayıflığı da satırlara yansıyor.
Bugüne kadar hep Onassis ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Callas'ın sadece özel hayatının değil kariyerinin de çok bilinmeyen yanları kitapta meraklısını bekliyor.
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