Biraz Sezen biraz ben
Deniz Seki, Sezen Aksu şarkılarıyla turneye çıkıyor.
“Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki” adlı konser serisi, 4 Aralık’ta İstanbul’da başlayacak. Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahneye çıkacak sanatçı, en sevdiği Sezen Aksu şarkılarının yanı sıra söz ve müziği kendisine ait eserleri seslendirecek. Deniz Seki turne kapsamında 10 Aralık’ta Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde, 13 Aralık’ta İstanbul Trump Gösteri ve Kültür Merkezi’nde, 20 Aralık’ta da İzmit Sabancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak. Konserlerin biletleri satışa sunuldu.
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