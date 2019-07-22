Biraz rap biraz rock
Ebru Gündeş, Harbiye Açıkhava’daki konser maratonunun ikinci gününde sevenlerine yine müzik ziyafeti sundu. Sanatçı, dinleyicilerine sürpriz yaparak repertuvarında rap ve rock şarkılara da yer verdi.
SİZLERİ ÇOK ÖZLEDİM
6 yıl aradan sonra sevenleriyle yeniden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşan Ebru Gündeş, 5 günlük maratonun ikinci konserine önceki akşam çıktı. Sevenlerini “Ne iyi ettiniz de geldiniz, sizleri çok özledim” diyerek selamlayan sanatçı, en sevilen şarkılarını seslendirdi.
“Heyecanı Yok”, “Senden Daha Güzel” ve “İçerim Ben Bu Akşam” şarkılarında Ebru Gündeş’e vokalleri Anıl Can ile Fatih Ertür
eşlik etti.
GÜNDEŞ KONSERİNDE BİR İLK
“Nerdeydin” şarkısını en ön sırada oturan 8 yaşındaki kızı Alara için seslendiren Ebru Gündeş, sevenlerine bir de sürpriz yaptı. Repertuvarında genellikle pop, arabesk ve sanat müziği eserlerine yer veren Gündeş, bu kez rap şarkısı “Heyecanı Yok” ile rock şarkıları “Senden Daha Güzel” ve “İçerim Ben Bu Akşam”ı da okudu.
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