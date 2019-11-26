Bırak bu işleri Tom!
Hollywood'un en güçlü, en çok kazanan, en çok iş teklifi alan ve en nüfuzlu isimlerinden biri. Üstelik herkes onun 57 yaşına gelmiş olmasına rağmen hem yüzünün hem de bedeninin görüntüsünü gayet iyi koruduğunu düşünüyor.
Fakat sinemanın, kelimenin tam anlamıyla yıllara meydan okuyan aktörüne hiç beklemediği yerden şoke eden bir eleştiri geldi.
Tom Cruise'un iki kez beyazperdede canlandırdığı Jack Reacher karakterinin yaratıcısı olan yazar Lee Child, aktörün bu tür aksiyon filmleri için yaşlandığını söyledi.
Lee Child, 60'ına merdiven dayayan Tom Cruise'un artık aksiyon filmleri yerine karakter rolleri üstlenmesi gerektiğini ileri sürdü.
Child, The Sunday Times gazetesine verdiği demeçte "Belki bu "tepeden bakma" gibi algılanabilir ama Cruise artık bu filmler için çok yaşlı" dedi.
Yazar görüşlerini "Tom 57 yaşında. Artık bir karakter oyuncusuna dönüşmesi gerekir" diye konuştu.
Child, kendi yarattığı Jack Reacher adlı karakterin maceralarının TV uyarlaması için Tom Cruise'un yerine başka bir oyuncunun bulunması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Yazar, Cruise'un bütün yeteneğine rağmen kendi yarattığı Reacher karakteri için gerekli fiziksel özelliklere sahip olmadığını da sözlerine ekledi.
Ancak Tom Cruise'un birçok hayranı yazarın bu görüşlerine şiddetle karşı çıktı. Hayranları sosyal medyada"Child, Tom'u sevmiyor olabilir. Fakat Tom aksiyon filmlerinden son derece başarılı" yorumunu yaptı.
Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin 7 halkasında oynayan Cruise, kendinise ün kazandıran Top Gun'ın yeni çevriminde de kamera karşısına geçti.
Cruise, fiziksel gücüne güvendiği için aksiyon filmlerinin bazı zorlu sahnelerinde dublör kullanmıyor.
Tom Cruise sadece kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da Hollywood'un en göz önünde ünlülerinden biri.
İlk evliliğini Mimi Rogers ile yapan Cruise, Nicole Kidman ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilik sırasında iki çocuk evlat edindi çift. Çocuklarını da önde gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatının kurallarına göre yetiştirdi.
Kidman'dan boşandıktan sonra evlendiği Katie Holmes'tan Suri adlı bir kızı oldu. Fakat Holmes ile boşandıktan sonra aktörü kızıyla hiç ilgilenmediği suçlamaları yöneltildi. Sözcüleri aracılığıyla bu söylentilere "Onu kameraların önünde görmemem hiç görmediğim anlamına gelmez. Film çekimlerinden arta kalan zamanlarda kızımla görüşüyorum" diye yanıt verdi.
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