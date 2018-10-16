Bir video klip daha
Gökhan Türkmen, "Sessiz" albümünün 6. video klibini "Olmadı" isimli şarkısına çekti.
Sözü ve müziği Aytaç Özgümüş'e, düzenlemesi ise Aytaç Özgümüş ve Serkan Ölçer'e ait olan "Olmadı"nın video klibi, sahneleri ve yenilikçi tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekecek.
Albümün beşinci video klip çalışması olan ''Olsun'' şarkısının klibinin devamı niteliğinde çekilen ''Olmadı''nın klip yönetmenliğini Murat Joker üstlendi.
Klip Gökhan Türkmen'in YouTube kanalında ve tüm müzik platformlarında yerini aldı.
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