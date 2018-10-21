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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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21.10.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Bir kadın bir kuşa âşık olmuş

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Bir kadın bir kuşa âşık olmuş

Demet Cengiz, ilgi gören ‘Aşk Seni Bulur’ kitabının ardından, ‘Aşk Olsun’ ile tekrar okur karşısına çıktı. Otobiyografik unsurlar taşıyan kitap, yazarın zamanlar ve mekânlar ötesi aşkını, ruhani yolculuklarını ve komik anekdotları içeriyor.

‘Aşk Olsun’ kitabının ‘Bir kadın bir kuşa âşık olmuş’ alt cümlesi, okuru fantastik ve sıradışı gelişmelere hazırlaması açısından yerinde bir tercih olmuş. Kitabın ilerleyen sayfalarında yer alan “Aşktan daha büyük bir okul yok. İmkânsızı bilmez aşk. Bir kadın bir kuşa, bir çiçek bir adama, bir kuş bir taşa, bir adam bir denizkızına âşık olabilir” satırları mucizelere hazır olmayı tembihliyor sanki.

Yazar kendi deyimiyle içindeki şaire, dervişe ve filozofa izin vermiş. Günlük konuşma diliyle yazılmış kitap, 40 yaşında bir metropol kadınının manevi ve fiziki yolculuğunu anlatıyor. Kimi zaman sözü bir şair devralıyor ve başlıyor şarkısını söylemeye, kimi zaman satır aralarında ağlayan bir dervişin sesi duyuluyor. Bazen de bir filozofun sesi hepsini bastırabiliyor.

Demet Cengiz, kendi yaşamından bir kesiti cesaret ve samimiyetle ortaya koyarken, mana arayışını da tüm çıplaklığıyla anlatıyor.
Yazar keşke bir önceki kitabında kullandığı ‘fırlama dili’ ve kendiyle dalga geçmesini devam ettirmek zorunda hissetmeseymiş. Bir şaire kulak verirken, bir dervişin gönlünü duyarken, bir filozofa hayret ederken, Demet Cengiz, fırlama romantik diliyle bir anda tekrar ortaya çıkıyor. “İzin verdim içimdeki şaire ve dervişe” dese de yazar, sık sık onları tekrar içine hapsediyor. Günlük yaşamında başına gelen tuhaflıkları bir sitcom tadında anlatsa da, şiirin tadını alınca kahkahaya ara vermek istiyor okuyan.

 Demet Cengiz, İnkılâp Yayınevi’nden çıkan kitabının başında ‘Aşk Olsun’un edebi bir eser veya roman olmadığı vurgusunu ısrarla yapıyor. Uzun yıllar ekonomi alanında gazetecilik yapan, patron söyleşilerini kitaplaştıran yazarın, edebi eserler vermek için zaman kaybetmemesini, içindeki şairi ve dervişi gerçekten azat etmesini, cesaret göstermesini tavsiye ederim.

‘Aşk Olsun’; ‘Kahvaltıdan Önce’, ‘Kahvaltıdan Sonra’ ve ‘Aşk Okulu’ olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Kitap, “Aşk en güçlü duygu mu? Aşktan güçlü duygular var mı” sorularıyla okuru baş başa bırakıyor. Kitabın kapak tasarımında, ünlü tasarımcı Bahar Korcan’ın Demet Cengiz’den esinlenerek yaptığı bir resim yer alıyor. Resmin romantizminin yanı sıra kapakta kalp, boğaz ve üçüncü göz çakralarının renkleri kullanılmış. Bir solukta bitiyor..

Bir kadın bir kuşa âşık olmuş

 

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