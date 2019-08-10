Bir dostun ardÄ±ndan...

Bizim cephe bazen neredeyse haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ bir film gÃ¶sterimi olmasÄ± nedeniyle fazlasÄ±yla mesleki ve insani yakÄ±nlÄ±k barÄ±ndÄ±rÄ±r. Bu durumu sadece basÄ±n gÃ¶sterimleri deÄŸil elbet, Ã§ok sayÄ±daki festival, jÃ¼ri Ã¼yelikleri, eÅŸ-dost sohbetleri ve toplantÄ±lar da yaratÄ±r... Bu aÃ§Ä±dan sÄ±k sÄ±k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z, hal-hatÄ±r sorduÄŸunuz, hasbihal eylediÄŸiniz birinin eksikliÄŸi zaten yeterince hissedilir bir ÅŸeydir ama ondan Ã¶tesi sizi ayÄ±ran Ã¶lÃ¼mse acÄ±sÄ± Ã§ok Ã§ok daha derindir..

Sevgili sinema eleÅŸtirmeni (gerÃ§i onu sadece bir tek â€˜sinema eleÅŸtirmeniâ€™ kimliÄŸiyle anmak haksÄ±zlÄ±k olurdu) dostumuz, BirGÃ¼n gazetesi yazarÄ±ÂCÃ¼neyt Cebenoyanâ€™Ä± geÃ§en hafta bir trafik kazasÄ±nda kaybettik... CÃ¼neyt, yeterince acÄ±larla dolu Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n ona yÃ¼klediÄŸi aÄŸÄ±rlÄ±klara raÄŸmen yoluna yazarak, konuÅŸarak, insanlara bir ÅŸekilde deÄŸerek devam ediyor ve hayata kendince izler bÄ±rakmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu. Eminim ki daha yazacak Ã§ok ÅŸeyi vardÄ±. Lakin artÄ±k hayatÄ±mÄ±z ne yazÄ±k ki onun yazÄ±p Ã§izeceklerinden, ifade edeceklerinden, en Ã¶nemlisi varlÄ±ÄŸÄ±ndan eksik devam edecek.

Benim iÃ§in bir insan olarak eksikliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra mesleki aÃ§Ä±dan da farklÄ± bir sesin, farklÄ± bir soluÄŸun artÄ±k aramÄ±zda olmamasÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici. Ä°zlediÄŸimiz birÃ§ok filmde beÄŸeni anlamÄ±nda buluÅŸmasak da hep deÄŸiÅŸik bir aÃ§Ä±dan bakmadaki Ä±srarlÄ± bir kalemin eksikliÄŸini kuÅŸkusuz hissedeceÄŸim, hissedeceÄŸiz... Geride kalanlara, baÅŸta eÅŸi AyÅŸegÃ¼l ve hayatÄ±nÄ±n baharÄ±ndaki kÄ±zÄ± Elif olmak Ã¼zere tÃ¼m sevenlerine sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum...





Not: CÃ¼neytâ€™in kaybÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ± ve dostlarÄ± anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak Ã¼zere â€˜CÃ¼neyt Cebenoyan Ã‡ocuk ve Sinema Fonuâ€™ kurdu. Bu fonun hesap bilgileri ÅŸÃ¶yle:

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