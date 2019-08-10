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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Keyif
10.08.2019 - 11:52, Son GÃ¼ncelleme:

Bir dostun ardÄ±ndan...

UÄŸur VARDAN
UÄŸur VARDAN
uvardan@hurriyet.com.tr
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UÄŸur VARDAN
UÄŸur VARDAN
uvardan@hurriyet.com.tr
Bir dostun ardÄ±ndan...

BaÅŸka sanat dallarÄ±na ait eleÅŸtirmenlik ritÃ¼eli baÄŸlamÄ±nda, kendi iÃ§indeki iliÅŸkiler aÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l biÃ§imlendiÄŸine dair elbette derinlemesine bir bilgi-gÃ¶rgÃ¼m yok ama sinema eleÅŸtirmenliÄŸi adÄ±na konuÅŸabilirim.

Bizim cephe bazen neredeyse haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ bir film gÃ¶sterimi olmasÄ± nedeniyle fazlasÄ±yla mesleki ve insani yakÄ±nlÄ±k barÄ±ndÄ±rÄ±r. Bu durumu sadece basÄ±n gÃ¶sterimleri deÄŸil elbet, Ã§ok sayÄ±daki festival, jÃ¼ri Ã¼yelikleri, eÅŸ-dost sohbetleri ve toplantÄ±lar da yaratÄ±r... Bu aÃ§Ä±dan sÄ±k sÄ±k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z, hal-hatÄ±r sorduÄŸunuz, hasbihal eylediÄŸiniz birinin eksikliÄŸi zaten yeterince hissedilir bir ÅŸeydir ama ondan Ã¶tesi sizi ayÄ±ran Ã¶lÃ¼mse acÄ±sÄ± Ã§ok Ã§ok daha derindir..

Sevgili sinema eleÅŸtirmeni (gerÃ§i onu sadece bir tek â€˜sinema eleÅŸtirmeniâ€™ kimliÄŸiyle anmak haksÄ±zlÄ±k olurdu) dostumuz, BirGÃ¼n gazetesi yazarÄ±ÂCÃ¼neyt Cebenoyanâ€™Ä± geÃ§en hafta bir trafik kazasÄ±nda kaybettik... CÃ¼neyt, yeterince acÄ±larla dolu Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n ona yÃ¼klediÄŸi aÄŸÄ±rlÄ±klara raÄŸmen yoluna yazarak, konuÅŸarak, insanlara bir ÅŸekilde deÄŸerek devam ediyor ve hayata kendince izler bÄ±rakmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu. Eminim ki daha yazacak Ã§ok ÅŸeyi vardÄ±. Lakin artÄ±k hayatÄ±mÄ±z ne yazÄ±k ki onun yazÄ±p Ã§izeceklerinden, ifade edeceklerinden, en Ã¶nemlisi varlÄ±ÄŸÄ±ndan eksik devam edecek.

Benim iÃ§in bir insan olarak eksikliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra mesleki aÃ§Ä±dan da farklÄ± bir sesin, farklÄ± bir soluÄŸun artÄ±k aramÄ±zda olmamasÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici. Ä°zlediÄŸimiz birÃ§ok filmde beÄŸeni anlamÄ±nda buluÅŸmasak da hep deÄŸiÅŸik bir aÃ§Ä±dan bakmadaki Ä±srarlÄ± bir kalemin eksikliÄŸini kuÅŸkusuz hissedeceÄŸim, hissedeceÄŸiz... Geride kalanlara, baÅŸta eÅŸi AyÅŸegÃ¼l ve hayatÄ±nÄ±n baharÄ±ndaki kÄ±zÄ± Elif olmak Ã¼zere tÃ¼m sevenlerine sabÄ±r ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum...

Bir dostun ardÄ±ndan...

Not: CÃ¼neytâ€™in kaybÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ± ve dostlarÄ± anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak Ã¼zere â€˜CÃ¼neyt Cebenoyan Ã‡ocuk ve Sinema Fonuâ€™ kurdu. Bu fonun hesap bilgileri ÅŸÃ¶yle:

BÃœTÃœN Ã‡OCUKLAR BÄ°ZÄ°M DERNEÄžÄ°

CÃ¼neyt Cebenoyan
Alt HesabÄ±

Finansbank KavacÄ±k Åžubesi

TR18 0011 1000 0000 0087 8336 84

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UÄŸur VARDAN
UÄŸur VARDAN
uvardan@hurriyet.com.tr
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