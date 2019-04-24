Sınırları aşan bir aşk ve rengarenk bir festival

Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Didim VegFest'in katılımcılarından biriydi Brigitta Olah Dinler. Yuvarlak masası üzerinde sergilediği mis kokulu sabunlarını incelerken yanımıza geldi ve anlatmaya başladı. Her bir sabunu kendisinin yaptığını, içlerine koyduğu malzemeleri ve o malzemelerin ne işe yaradığını, hangi sağlık sorunlarının iyileşmesine yardımcı olduğunu.

Bütün bunları gramer kurallarını hiç bozmadan ve akıcı bir şekilde ama belli bir aksanla konuştuğu Türkçesiyle anlattı. Sorduğumuzda da aslında Macar olduğunu, Türkiye'ye çalışmaya geldiğini ve evlenip burada kaldığını söyledi.

BU ÜLKEDEKİ POTANSİYELİ GÖRDÜM





Brigitta ve Fatih Dinler, evlendikleri gün ApollonTapınağı'nda. Olah Dinler, kayınvalide ve kayınpederiyle birlikte.

Macaristan'ın Debrecen Üniversitesi'nde moleküler biyoloji okuyan Brigitta Olah Dinler, ülkesinde iş imkanları kısıtlı olduğundan çalışmak için İzmir'e geldi önce. Orada beş yıl bir laboratuarda çalıştı. İşte o dönemde, bir İzmirli arkadaşı sayesinde de şimdi evli olduğu ve uğruna Didim'e yerleştiği eşi Fatih Dinler ile tanıştı. Evlilik sonrası işten çıktığı için de evinde otururken eğitiminden ve geçmişteki iş tecrübesinden de faydalanarak üretimine başladı.

"Bu ülkedeki potansiyeli gördüm. Doğada çok sayıda bitki var. Bildiklerim de vardı bilmediklerim de. Oturup hepsini araştırdım, okudum. Sonra da mesleki tecrübelerimi kullanarak, evimin mutfağında üretime başladım" diye anlattı Brigitta Olah Dinler.

Sadece kent halkının değil çevre il ve ilçelerden gelenlerin de konunun özüne uygun ürünlerini ve yiyeceklerini sergilediği, doğal bir yaşam tarzını destekleyen Didim VegFest'e de bu yıl ilk kez katıldı Brigitta Olah Dinler. Gelecek yılki festival için de daha kapsamlı

hazırlıklar yapmayı planladığını söyledi.

RENGARENK BİR FESTİVAL





Macar Brigitta Olah Dinler, Türkiye'nin ilk vegan dostu kenti Didim'de 19 ile 22 Nisan arasında üçüncü kez düzenlenen Didim VegFest'in katılımcılarından sadece biriydi.

Apollon tapınağının "bilge gözleri" önünde uzanıp giden sokakta, vegan yiyeceklerin sergilendiği tezgahlar, doğa dostu, alternatif beslenme ve yaşam alışkanlıklarının tartışıldığı panel ve söyleşiler, çocuklar için düzenlenen atölye çalışmaları, vegan yemek yarışmaları gibi etkinliklere ev sahipliği yaptı festival.

Geceleri de festival alanındaki sahne ünlü sanatçı ve grupların konserleriyle renklendi.

3200 YILLIK ATA AĞAÇ





Didim Vegfest'e katılanlar, Türkiye'nin bu turizm cennetinin farklı bir zenginliğini de keşfetme olanağı buldu bu yıl. Toprağının eşsiz zenginliklerini de tanıdı.

Festival alanından biraz daha uzaklaşıp çevreyi keşfetmeye çıkan konukların karşılaştığı en güzel sürprizlerden biri de Ata Ağaç'tı,

yani tam 3200 yıldır toprakta dimdik duran zeytin ağacı.

Fizik profesörü Selçuk Aktürk'ün, üç yıl önce satın aldığı zeytinlikte bulunan ağaç da katılımcıların ilgisini çekti. Çapı 4 metre olan Ata Ağaç, hala zeytin veriyor, meyvesinden üretilen zeytinyağları uluslararası yarışmalarda ödül kazanıyor.