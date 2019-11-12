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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Bir bedende yedi kadın

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Bir bedende yedi kadın

Tiyatro ve sinema sanatçısı Songül Öden, yedi farklı karakterdeki kadını canlandırdığı tek kişilik oyun "Lal Hayal"i Ankaralı sanatseverlerle buluşturdu.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Songül Öden, yedi farklı karakterdeki kadını canlandırdığı tek kişilik oyunu "Lal Hayal"i Ankaralı sanatseverlerle buluşturdu.

MEB Şura Salonu'nda sahnelenen oyun öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Öden, iyi bir metin kurgusu için üç yıldır tiyatroya ara verdiğini, yedi yıldır da Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'yla çalıştığını anlattı.

Öden, kadına şiddet, mülteciler ve mevsimlik tarım işçileri ile çocuklar konusunda çalıştığından, sahada çok fazla bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Tesadüftür ki yedi senedir çalışıyorum ve yedi kadın. Bu sürede sahada çok sert hikayelerle karşılaştım. Çocuk ve kadın hikayeleriyle... Beni inanılmaz etkiledi. Önceleri hasta oluyordum döndükten sonra sahadan, uyuyordum uzun uzun, çok etkileniyordum. Çok ağlıyordum. BM yetkilileri bunun geçeceğini ve hizmete dönüşeceğini belirtti. Ben cebimde biriktirdiğim hikayeleri seyirciyle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki kadının mücadelesi paylaşıldığında çok güçlü olarak kalplerde ve zihinlerde ferahlık yaratacak. Sanatın gücü de yadsınamaz."

"Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok"

Öden, oyununda yedi kadının kriminal bir olayın parçasını tamamladığını, seyircinin kadınların hikayelerinin sonunda ancak katilin kim olduğunu anlayacağını ifade etti.

Proje tasarımı kendisine ait olan oyunun yönetmenliğinin Ezel Akay ile Aysel Yıldırım'a ait olduğunu kaydeden Öden, oyunun ön çalışma ekibinin kadınlardan oluştuğuna dikkati çekti.

Öden, bir seneyi aşkın süre masa başı çalışması yaptıklarını dile getirerek, "Türkiye gibi düşündük biz oyunu. Türkiye'deki bütün kadın renkleri var. Yedi bölgenin kadını var gibi diyebilirim. İstanbullu, Kürt bir kadın, göçmen bir hip hopçu ama hikayeyi birleştirdiğinizde hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Her yaştan her meslekten kadın var." dedi.

Oyun yurt dışında sanatseverlerle buluşacak

Bir bedende yedi kadın


Tiyatronun kendisi için çok önemli olduğunu ve hayatını bu sanata borçlu olduğunu aktaran Öden, "Ben Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezunum. Kendi memleketime gelip hocalarım, ailem, arkadaşlarım ve Ankaralılar ile buluşmak çok heyecan verici hakikaten." diye konuştu.

Öden, evrensel bir konu anlattıkları için Türkiye'de ve yurt dışında turne yapacaklarını, oyun için birçok dilde üst yazı hazırlandığını bildirdi.

Oyunda "su zemini" kullanıldı

Zümrüt, Safo, Elmas, Mercan, Firuze, İnci, Yeşim ve Lal Hayal ismindeki kadınların hayatlarındaki sıkıntılarının, gördükleri şiddetin, yaşadıkları acıların anlatıldığı ve sorgulandığı tek kişilik oyunda, yalın bir sahne dekoru ile hayatın yansımasını ve akış halinde olmasını anlatan "su zemini" kullanıldı.

Erkeğin ve kadının kadına şiddetine vurgu yapan oyunun Ankara'da ilk gösteriminde izleyiciler Songül Öden'i ayakta alkışladı.

Oyun sonrasında hayranları Öden ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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