Bir baba- kız hikayesi
Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, başrolünde ise genç kuşağın başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde Muğla’da başladı.
Kızını çok seven masum bir babanın adalet arayışını konu alan filmde İynemli'nin yanı sıra Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat, Serhan Onat rol alıyor. İynemli'nin canlandırdığı karakterin kızı rolünde ise küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur var.
Bu yıl içinde vizyona girmesi planlanan filmin Muğla’daki çekimleri tamamlandıktan sonra sete, Beykoz Kundura’da özel olarak hazırlanan platoda devam edilecek.
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