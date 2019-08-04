Bir annenin dramı
BAŞROLLERİNİ genç oyuncu Özge Gürel ile usta sanatçı Sumru Yavrucuk’un paylaştığı “Annem” filminin fragmanı yayınlandı.
Çocuğu için her türlü imkânsızlığa göğüs geren fedakâr bir anne ile annesinden utanan, bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç kızın dramatik öyküsünü konu alan film, 20 Eylül’de vizyona girecek. Candan Erçetin’e unutulmaz “Annem” şarkısını 20 yıl sonra tekrar okutan filmde, Yavrucuk ve Gürel’in yanı sıra Sercan Badur, Tuna Orhan, Itır Esen, Fatma Toptaş, Fulya Özcan, Zuhal Acar ve Tuğçe Karabayır rol alıyor.
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