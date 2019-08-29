Binicilik dünyasının kalbi İstanbul’da atacak
BİNİCİLİK dünyası, heyecanla İstanbul’da gerçekleşecek CSI Engel Atlama Yarışmaları ve Balkan Şampiyonası’nı bekliyor.
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen CSI Engel Atlama Yarışmaları 30 Ağustos-1 Eylül günleri arasında, Balkan Şampiyonası da 4-8 Eylül tarihlerinde Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşecek. 1968 yılından beri senede bir kez düzenlenen şampiyonanın Türkiye’de yapılacak Engel Atlama Yarışmaları’nda Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya ve Sırbistan’dan 300 sporcu ve 440 at mücadele edecek. Medya sponsorluğunu Demirören Medya’nın üstlendiği organizasyonun ülke tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.
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