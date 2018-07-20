"Binbir gece" çiğdem açacak
Geçtiğimiz sezon; 1960'lı yıllarda Yeşilçam'da fırtına gibi esen Şoför Nebahat filmini sahneye taşıyan ve ‘Şöför Nebahat’ karakterine hayat veren Çiğdem Tunç, yeni oyunda Şehrazat’ın heyecanında!
MELİKE BİRGÖLGE
Yeşilçam’da Sezer Sezin’in hayat verdiği ‘Şöför Nebahat’ karakterini, geçtiğimiz sezon sahnede canlandıran Çiğdem Tunç, Ekim ayı itibariyle, üç yıl önce kendi adına kurduğu Çiğdem Tunç Tiyatrosu’nun sahneleyeceği Binbir Gece Masalları oyununun ve yeni rolünün heyecanını yaşıyor.
Binbir Gece Masalları… Bestseller olan kitabından sonra 2006’da dizi olarak uyarlanıp esinlenilen ve üç sezon ilgiyle izlenen dizisinden sonra şimdi de sahnede seyircilerle buluşacak.
Çiğdem Tunç, Ergün Demir’in başrollerini oynadığı müzikal türündeki oyun 15 kişilik oyuncu kadrosundan oluşuyor.
DİZİDEN SONRA SAHNEDE DE O İSİM!
Çiğdem Tunç’un Şehrazat karakterini canlandırdığı müzikalde; Şehriyar’ı canlandıracak kişi ise Binbir Gece tesadüfünü ikinci kez yaşayan oyuncu Ergün Demir.
Binbir Gece’nin 2015’te Arjantin’de de yayınlanmasıyla oraya davet edilerek iki aylığına gidip 3 yıl Buenos Aires’te kalarak çok ilgi gören, orda iki ayrı tiyatro oyununda İspanyolca konuşarak rol alan Demir, diziden sonra bu kez de sahnede Binbir Gece Masalları’nın kahramanı olarak karşımıza çıkacak.
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